Заботете молив в почвата на замията и ще расте като луда

За да расте вашата замия сякаш от вода, вземете 3 дървени пръчки и ще се почувствате сякаш сте на Занзибар, откъдето произхожда.

Необходими са ви само 3 дървени пръчки или 3 молива, за да направите вашата замия, както и други стайни растения, здрави и листни.

Аерирането на почвата в саксията е много необходимо, за да може всяка част от корените да пие вода и да получава въздух.

Още: Как да размножавате паяково растение

Замията е популярно растение, произхождащо от Занзибар, което е наричано още доларовото дърво, защото според фън шуй привлича пари с енергията си. За да изглежда красиво и да развива нови листа, то се нуждае от достъп до вода, светлина и хранителни вещества. Но опитни цветари споделиха трик как да използвате дървени пръчки, за да подобрите здравето на вашата замия и други стайни растения.

Звучи странно, но щом научите подробностите, ще използвате този метод преди всяко поливане.

Кога и как да размножавате африкански теменужки

Когато избирате подхранване или тор за растения, обикновено към тях се добавят различни видове торове . Някои ги купуват в градински центрове, други ги приготвят у дома, като чай от коприва или кухненски желатин , и във всеки случай няма да е полезно, ако торът не може да достигне до корените.

Ето защо почвата в саксии се нуждае от аериране.

Още: Как да отглеждате и да се грижите за лавандулово растение на закрито

Можете да прочетете в нашата галерия кои са 6-те най-добри естествени торове за стайни растения:

Какво е аерация и как се извършва?

След всяко поливане почвата около корените става по-лепкава и по-плътна и с течение на времето водата от повърхността спира да достига до нея. Това създава своеобразна стена, която блокира кислорода и основните микроелементи, необходими за подхранване на кореновата система на растението. При такива условия, след прилагането на торове, ситуацията само се влошава и вместо да се засили, растението започва да увяхва, а листата му пожълтяват.

Полезен трик с дървени пръчки

Още: Как да размножите потос във вода

За да отгледате красива и здрава замия или всяко друго растение, е важно не само да поливате горния рохкав слой на почвата, но и цялата коренова система да бъде обогатена с кислород . А цветарите предлагат да използвате дървени пръчки, дълга клечка за зъби или клечки за хранене . Ако нямате тези предмети, 3 обикновени молива ще ви свършат работа .

Забийте ги в земята на няколко места, като се опитвате да го правите бавно и внимателно.

След като забиеш пръчката дълбоко в земята (чак до дъното), полей растението със застоялата вода. Може да чуеш леко „бълбукане“ – това е нормално, тъй като заедно с водата в почвата се засмуква и въздух.

Повтаряйте този процес няколко пъти месечно. Разкопаването на земята в саксията не отнема много време, а растението ще ви възнагради с впечатляващ растеж, буйна зеленина или дори цъфтеж!