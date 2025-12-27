Как да отглеждате и да се грижите за лавандулово растение на закрито

Само защото живеете в климат с ледени зимни температури, не означава, че не можете да се наслаждавате на лавандула през цялата година. Градинарите, които обичат лавандулата също толкова, колкото и вие, са намерили начини да удължат вегетационния период на това тревисто многогодишно растение. Просто е - просто отглеждайте лавандулата си в саксии , за да е лесно да я внесете вътре.

Как да съживим умиращо саксийно растение лавандула

Ключовото изискване за презимуване на лавандулата у дома е слънчево място. Въпреки че лавандулата цъфти през лятото и няма да видите цветове през зимата, растението все пак се нуждае от много светлина през цялата година.

Следвайте тези девет съвета, за да отглеждате и да се грижите успешно за лавандулови растения на закрито.

1. Изберете сортове джуджета

Има повече от 450 разновидности лавандула , така че не забравяйте да проучите и изберете най-добрата лавандула за отглеждане на закрито въз основа на това как ще я използвате. Ако искате джуджест сорт, който ще ароматизира стаите ви през целия сезон, помислете за отглеждане на английска лавандула „Hidcote“ ( Lavandula angustifolia ). Тя има компактна, хълмиста форма и може да се държи гъсто за отглеждане в контейнери.

За кулинарни творения, английската лавандула „Munstead“ се счита за един от най-добрите сортове. Ако искате да отглеждате лавандула за впечатляващи рязани цветя, отглеждайте „Kew Red“ или испанска лавандула. Френската лавандула ( Lavandula dentata ) със своите назъбени листа също е красиво контейнерно растение, но не е добър избор за готвене и печене.

2. Започнете с трансплантации

Семената на лавандулата са трудни за покълване, така че най-лесният начин да започнете да отглеждате лавандула на закрито е да купите млади саксийни растения или разсад, вместо да се опитвате да отглеждате лавандула от семена .

Саксиите за разсад обикновено са твърде малки, така че след като донесете растението лавандула у дома, го пресадете в съд, който е с един или два размера по-голям от оригиналния съд. Теракотените саксии са особено подходящи, защото лавандулата вирее най-добре в леко сухи условия и водата се изпарява по-бързо от порестия материал на саксията.

3. Размножаване на резници

Не се препоръчва да изкопавате лавандулово растение, което е расло в градината ви цяло лято, и да го пресаждате в саксия. Този процес е силно разрушителен за корените и намалява шансовете на растението да оцелее през зимата на закрито.

Вместо това, ако възнамерявате да презимувате лавандулата си на закрито, планирайте предварително. В края на пролетта или началото на лятото вземете резник с дължина 10 до 15 см от растението. Отстранете всички листа от долната трета на резника и потопете отрязания край в прах с хормон за вкореняване . Поставете резника в саксия с диаметър 10 см, пълна с влажна почвена смес. Поставете саксията на слънчево място на открито и поддържайте почвата равномерно влажна. Резникът се вкоренява след два до три месеца и докато времето застуди, би трябвало да е пораснал в здраво растение, което можете да внесете вътре за зимата.

4. Осигурете изобилие от светлина

През зимата лавандулата преминава в латентно състояние. Въпреки че растението не расте през това време, то се нуждае от светло, слънчево място, като например перваза на кухненски прозорец с южно изложение и добра циркулация на въздуха. Завъртайте растението всяка седмица, така че всички страни да получават шест до осем часа пряка слънчева светлина. Ако няма достатъчно слънчева светлина в дома ви, поставете лавандуловото си растение под лампи за отглеждане за 12 до 14 часа всеки ден.

5. Поливайте, когато почвата е суха

Поливайте лавандулата, когато горният слой на почвата е сух. Уверете се, че растението не е във влажна почва, защото преполиването причинява гниене на корените. Оставете почвата да изсъхне леко между поливанията .

6. Не торете

През зимата лавандулата не расте активно и не трябва да се тори. Възобновете режима на торене, след като започне нов растеж през пролетта.

7. Регулирайте стайната температура

Температурата в стаята трябва да е малко по-ниска от летните температури навън; идеално е между 15°C и 21°C през деня и поне с 10 градуса по-ниска през нощта.

Дръжте лавандуловото си растение далеч от потока от принудителна топлина и студени течения.