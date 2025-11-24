Как да накарате орхидеята да цъфти през зимата

Не се отнасяйте с орхидеята си като с букет цветя! След като красивото ви растение прецъфти, е жалко да го изхвърлите, когато може да бъде привлечено към много други цветни представления. Красивите орхидеи Фаленопсис (известни също като орхидеи-молци) се отличават с цветове във формата на пеперуда в бяло, жълто, розово, лилаво и нюанси на червеникаво-оранжево.

Как да дадете втори живот на орхидеята?

Орхидеите Фаленопсис могат да цъфтят отново с правилните грижи, дори през зимата. Поддържайте вашата орхидея Фаленопсис щастлива и здрава през цялата зима с известен контрол на температурата и водата, а цветовете би трябвало да се появят след няколко месеца, за да озарят дома ви, докато външните ви растения зимуват.

Орхидеите Фаленопсис, отглеждани на закрито, обикновено цъфтят по всяко време, веднъж годишно (понякога два пъти) и задържат цветовете си в продължение на месеци. Но ако вашата орхидея е без цветове и искате да видите малко цветен цвят по-скоро, отколкото по-късно, зимата е чудесно време да насърчите появата на пъпки. Започнете, като отрежете голите цветни шипове на около 1,5 см от основата им.

Най-красивите сортове орхидеи

Създайте хладни нощи за вашата орхидея за поне 3 седмици, като я поставите на място с температура между 10 и 18 градуса по Целзий за една нощ или я дръжте близо до хладен прозорец, далеч от отоплителни уреди и въздуховоди. Намалете поливането през това време, но не забравяйте значението на светлината. Университетът на Мериленд споделя, че слабата светлина е най-голямата причина, поради която орхидеята не цъфти. След като новите цветове на вашата орхидея се отворят, избягвайте нощните температури под 18 градуса по Целзий.

Грижа след цъфтежа за осигуряване на бъдещ цъфтеж

След като цветовете на вашата фаленопсис увехнат, малко внимание може да подобри вероятността вашата орхидея да цъфти отново. Орхидеите могат да бъдат капризни растения, така че заедно с корекциите на температурата и водата, няколко други интелигентни стъпки за поддръжка могат да осигурят редовно цъфтене. Някои резитби, навременното пресаждане и няколко други насоки могат да увеличат шансовете на вашата орхидея да заложи зимни пъпки. В крайна сметка, по-здравословното растение е по-склонно да цъфти от стресираното.

Орхидеите могат да цъфтят през зимата: Обърнете внимание на тези неща

След като отрежете цветното стъбло, проверете дали вашата орхидея молец се нуждае от пресаждане. Поставянето им в прозрачни пластмасови саксии улеснява разпознаването кога кората в растежната среда се разпада и ограничава притока на въздух към корените. Растението няма да се нуждае от по-голяма саксия, а само от нова почвена среда, която осигурява по-добър въздушен поток. Дебелата кора най-добре имитира естествената среда за растеж на орхидеите, която е по стените на дърветата.

Преди да преместите вашата орхидея в новата ѝ саксия, отрежете всички изсъхнали или мъртви корени със стерилизирани ножици. Накиснете обилно пресажданата орхидея, като пуснете вода през саксията. Докато вашата орхидея не цъфти, използвайте специализиран тор за орхидеи месечно и я поливайте не по-често от всеки 10 дни. Ако обаче е мини Фаленопсис, трябва да го поливате седмично. Слабата светлина и прекомерното поливане са често срещани проблеми, които пречат на растежа на орхидеите , така че имайте предвид тези два фактора като част от редовната грижа за орхидеите.