Как лесно да размножите коледен кактус

Освен че е празничен елемент от празничната декорация, коледният кактус (Schlumbergera x bucklei.) е и стайно растение, което може да озари дома ви през цялата година. Тези растения са лесни за поддръжка, плюс това са забавни и лесни за размножаване. Всъщност, бихте могли да напълните дома си с безплатни коледни кактуси, като размножите резници. А трикът, който можете да използвате за по-голям успех с този проект, е да го направите през пролетта или лятото.

Как да накарате коледния кактус да цъфти за Коледа

Има причина, поради която подрязаните или счупени стъбла от коледните кактуси са толкова лесни за размножаване – това е част от тяхната репродуктивна стратегия. Много сукуленти като тези имат способността да произвеждат корени от листа или стъбла, които се отчупват, което улеснява градинарите да отглеждат нови растения. Представете си коледен кактус в оригиналната му среда на дъждовна гора, растящ като епифит на дърво.

Правилна грижа за коледния кактус

Ако клон на дърво падне по време на буря и събори някои от безлистните стъбла на празничния кактус, отчупените стъбла биха могли да пуснат корени от раните си и да се закрепят на ново място. Когато отглеждаме тези растения на закрито, можем да имитираме това естествено поведение, за да създадем нови стайни растения, но времето е важно.

Размножете нови коледни кактуси през пролетта или лятото

Още: Как правилно да наторите коледния кактус с утайка от кафе

Въпреки че резниците от коледни кактуси могат да се вкореняват през цялата година, пролетта и лятото са най-подходящото време за този вид размножаване. Това е така, защото топлите сезони са времето, когато тези растения активно растат, което прави вкореняването по-лесно и по-успешно. Също така е най-добре да вземете резници, когато подрязвате коледния си кактус преди средата на лятото , тъй като тези празнични растения цъфтят през есента и зимата. Ако се надявате на цветове, няма да искате да отрязвате потенциални пъпки.

Още: Зимни стайни растения, които виреят на тъмно

За да опитате да отглеждате нови растения по този начин, в края на пролетта или началото на лятото, вземете стъблени резници, които имат между два и пет сегмента. Ако вашият зрял коледен кактус вече образува корени на стъблата си , можете да ги използвате във ваша полза, за да ускорите процеса. Така или иначе, оставете калуса на сегментите да се предпази от пряка слънчева светлина, преди да се опитате да ги размножите, след което забодете резниците на дълбочина около 2,5 см във влажна среда за отглеждане. Покрийте саксията с найлонов плик, за да поддържате влажността, и очаквайте корените да започнат да се образуват в рамките на три до осем седмици. Ако случайно счупите клон от растението си и искате да го размножите извън топлите сезони, можете да приложите клониращ хормон в основата на резника, за да увеличите шансовете му за успех.