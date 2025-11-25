Жилищните кредити нарастват с почти една трета за година

Жилищните кредити, отпуснати от банките у нас, нарастват с 27,8 на сто на годишна база до 31,5 млрд. лева към края на месец октомври. Това показват данните на Българската народна банка. Темпът на растеж се засилва спрямо преходния месец, когато годишното увеличение бе 27,6 на сто. Заемите за жилище се увеличават с 6,8 млрд. лева през последните 12 месеца. За сравнение, към края на октомври миналата година обемът им възлизаше на 24,65 млрд. лева.

Потребителските кредити

Потребителските кредити нарастват с 13,6 на сто на годишна база до 21,162 млрд. лева към края на октомври.

Общата сума по заемите на домакинствата в страната достига 54,59 млрд. лева към края на десетия месец на тази година, като расте с 21 на сто на годишна база. Кредитите на домакинствата се равняват на 24,9 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП).

Заемите за нефинансовия бизнес у нас нарастват с 9,5 на сто на годишна база до общо 51,8 млрд. лева.

Като цяло кредитите за неправителствения сектор достигат 115,7 млрд. лева към края на октомври 2025 година (52,7 процента от БВП) и се увеличават на годишна база с 15,1 на сто, сочат още данните на Българската народна банка.

