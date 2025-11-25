Александра Сърчаджиева критикува моделите на подражание в ерата на инфлуенсърите

"Моделите на подражание у нас не са това, което бяха е лоша тенденция", смята актрисата Александра Сърчаджиева. В подкста на Стефан Попов - Чефо, без да се притеснява, тя изрази искреното си мнение за днешните инфлуенсъри и как социалните мрежи влияят не само на възрастните, но и върху изборите на младото поколение. "Кои са моделите на подражание в нашата държава е една много дълга тема... Нека започнем от това кои са звездите в България - кого наричаме звезда. Всички се занимаваме с телевизия и телевизионни формати. Телевизията бълва едни хора, които обществото почва да нарича звезди. Ама какво ти си направил до този момент в живота си, освен че си се показал гол и си известен с кого си спал. С това са известни повечето.", не спести думите си Сърчаджиева.

Влиянието на социалните мрежи

"Моята майка ми казваше, че е много страшно да се вземеш на сериозно. Днеска те има, утре те няма. Важното е да останеш във времето по достоен начин.", сподели актрисата.

Тя коментира и инфлуенсърите, като подчерта същността в дейността - човек, на когото ти се възхищаваш, от когото можеш да научиш нещо". "На какво обаче можеш да им се възхитиш освен на новия бюст, новата уста и направените снимки от Малдивите с чантичка и после от друга дестинация с парфюм", изрази възмущението си Александра.

"Няма нищо лошо в това човек да бъде инфлуенсър. Но това трябва да е човек, от когото наистина можеш да научиш нещо и който може да ти повлияе положително върху начина ти на живот. Човек, който може да те накара да поемеш в нова посока", подчерта още тя.

Актрисата разбира и осъзнава, че социалните мрежи като TikTok са вид сцена и място за изява. "Ако там има готини хора, бихме могли да открием стойности артисти и известни лица.", казва тя и все пак остава скептична.

Тя обяснява, че социалните мрежи са място, което може да бъде добро начало за това "някой да те забележи" - да открие таланта ти. "Няма нищо лошо в това, но въпросът е какво правиш оттам нататък и как се развиваш.", допълни Алекс.

Според Сърчаджиева в един момент професията на инфлуенсъра ще изчезне. "Разбирам, че това са лесно изкарани пари и знам, че хората взимат много големи пари от клипове и постове. Но аз говоря за примера, който следваме и искаме да дадем на нашите деца. Те трябва да знаят, че не е яко да нямаш образование, защото си снимаш клипчетата... Напротив - ти трябва да полагаш усилия, да се стремиш да се развиваш и да имаш образование.", категорична е актрисата.