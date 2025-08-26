Как да направите резитба на дюлята

Дюлите не са най-популярните овощни дървета, нито пък често виждате необичайните, едри плодове, които се продават в магазините. Въпреки това, те са чудесни овощни дървета, които не изискват много поддръжка и могат да оцелеят при сравнително ниски температури.

Как да си приготвим мързеливо сладко от дюли

Сред многото положителни страни на дюлите са, че могат да се отглеждат компактни форми за по-малки пространства, те са самофертилни и не страдат от много проблеми с вредители или болести. Намалената популярност обаче може да се дължи на факта, че големите, ароматни плодове не могат да се консумират пресни от дървото. Набраната дюля трябва да се съхранява и след това да се сготви, за да се разкрие вкусът ѝ, но е идеална за желета, конфитюри, пайове и други десерти.

Идеалното място за отглеждане на дюля би трябвало да получава поне осем часа пряка слънчева светлина и да е защитено от ветрове. А повече слънце означава по-сладки плодове, когато отглеждате дюля.

Също така, тъй като ранните цветове на дюлята са податливи на повреди от слани, е полезно да осигурите на дървото топло и защитено място, особено в по-студен климат. В такъв климат можете да отглеждате дюля до стена с южно изложение, където тя може да се радва на по-топли температури.

Ползите от дюлите - този така подценяван плод

Дюлевите дървета обичат плодородна и влагозадържаща почва. Добавянето на органична материя, като компост , добре угнил тор или листна плесен, е препоръчителен начин за подобряване на структурата на почвата и капацитета ѝ за задържане на влага в полза на дюлевите дървета.

Идеалното време за засаждане на овощни дървета е в края на зимата или началото на пролетта, след като почвата е обработваема. Избягвайте засаждането им в горещо и сухо време, тъй като дървото ще бъде стресирано и ще трябва да поливате обилно, за да сте сигурни, че ще изгради силна коренова мрежа.

Подрязване

Дюлевите дървета не се нуждаят от много редовна резитба, но леко подрязване на всеки няколко години помага да се поддържат продуктивни и здрави. Подрязвайте овощното дърво по време на покой, в идеалния случай в края на зимата или началото на пролетта.

За да подрежете дюлевите дървета, след като са се установили, отстранете всички мъртви, болни или повредени клони, както и всички слаби, претрупани или кръстосани клони. Това може да е достатъчно, за да подобри проникването на въздух и светлина в короната, за да поддържа дървото здраво и да помогне за узряването на плодовете.

Поливане

Дюлевите дървета се нуждаят от редовно поливане през първата година, за да се установят, но дори и след това те имат доста специфични изисквания за поливане, особено ако искате да накарате дюлевото дърво да дава плодове .

Както Шерил Нормандо посочва: „Дюлевите дървета изискват добре дренирана, но постоянно влажна почва.“ Те се нуждаят от поне 2,5 см вода седмично и ще се нуждаят от редовно обилно поливане на всеки няколко седмици, особено през сухи периоди през пролетта и лятото.

Почвата трябва да е постоянно влажна, а липсата на вода кара дърветата да окапват плодовете си. Мулчирането около дюлевите дървета е препоръчително, за да се запази повече влага в почвата.