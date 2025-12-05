Най-важните новини за деня: 5 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 5 декември 2025 г.

"ИКОНОМИКАТА, ГЛУПАКО": ПП-ДБ ВНЕСОХА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ (ВИДЕО)

Парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" внесоха вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков. Мотивите им бяха подкрепени с подписите на МЕЧ и Алианс за права и свободи (АПС) на Ахмед Доган, като темата на вота е провал в икономическата политика на правителството. Това е шестият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", който управлява страната от 16 януари 2025 година.

ДЪРЖАВА, СИНДИКАТИ И РАБОТОДАТЕЛИ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА ПРОМЕНИТЕ В БЮДЖЕТ 2026: КАКВИ СА ОТСТЪПКИТЕ? (ВИДЕО)

Министерството на финансите, работодателите и синдикатите постигнаха съгласие по основните параметри на проекта за Закон за държавния бюджет за 2026 година, обявиха заедно те на пресконференция днес, 5 декември. Финансовият министър Теменужка Петкова отчете "контруктивен диалог и ползотворна работа" със социалните партньори, като акцентира и върху участието на "всички политически партии, подкрепящи правителството" - т.е. ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало".

ПРЕМИЕРЪТ ЖЕЛЯЗКОВ ОБЯВИ, ЧЕ НЯМА НИКАКВО НАМЕРЕНИЕ ДА ПОДАВА ОСТАВКА (ВИДЕО)

Въпреки многохилядните протести в цялата страна от тази седмица, премиерът Росен Желязков заяви, че ще подаде оставка единствено ако парламентът одобри вот на недоверие. Той направи това уточнение по време на днешния парламентарен блиц контрол. "Кога възнамерявате да подадете оставка", попита директно Богдан Богданов (ПП-ДБ), след като преди това представи въпрос, свързан със състоянието на икономиката и инвестициите у нас.

ДЕЦА ПО ПИЖАМИ, ТАЙМИНГ ЗА БЮДЖЕТА И ВЪЗБУДАТА НА ПОЛИТИЦИТЕ: БОРИСОВ ГОВОРИ ЗА ОСТАВКАТА СИ (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за оставката си, обяснявайки, че той може да я подаде, ако се налага, но само като народен представител, но се пошегува, че няма кой да обяснява пред медиите и те ще го търсят в дома му. В тази връзка той разкритикува протеста на "Величие" пред къщата му в Банкя и се оплака, че се е наложило внуците му да бъдат събуждани и по пижами да бъдат пренасяни до комшиите му.

ПЕЕВСКИ СЪБРА ПАРТИЙНИЯ АКТИВ. ГОТВИ КОНТРАПРОТЕСТ? (СНИМКИ)

Санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е провел среща с областните координатори и партийния актив на ДПС в столичен хотел. Събитието не беше предварително обявено от пресцентъра на движението, а пиарът на партията Велислава Кръстева уточни на място, че форматът е закрит за медии и отказа допълнителни подробности.

НАРУШЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА: СМЕТНАТА ПАЛАТА СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА

За втора поредна година Сметната палата е изпратила на прокуратурата материали от одитния доклад за годишния финансов отчет на Министерството на културата за 2024 г., съобщиха от одитната институция. Сметната палата сезира прокурорите във връзка с финансовото управление във ведомството, след като същото беше направено и по годишния отчет за 2023 г.

КАКВО ЩЕ СТАНЕ С БЮДЖЕТА ЗА КУЛТУРА: Д-Р ДИАНА АНДРЕЕВА-ПОПЙОРДАНОВА ОБЯСНЯВА НАГЛЕДНО (ВИДЕО)

Бюджет 2026 беше оттеглен, а очакванията са нова план-сметка да бъде изготвена и гласувана до края на годината. Какво означава това обаче за културния сектор, този път ще бъдат ли взети под внимание исканията на културните дейци и какво ще се случи със законопроекта за меценатство, ако правителството подаде оставка? На тези и други въпроси потърсихме отговор от директора на Обсерваторията по икономика на културата - д-р Диана Андреева-Попйорданова.

ИМА САБОТАЖИ С КОФИТЕ ЗА БОКЛУК: МЕРКИТЕ НА ОЩЕ ТРИ РАЙОНА В СОФИЯ

В пет столични района вече има криза със сметосъбирането, след като договорите за почистване изтекоха, а сключването на нови е блокирано. От октомври проблеми има в "Люлин" и "Красно, а от началото на декември "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" също са изправени пред неприятна перспектива. И в петте района е в сила временна кризисна организация, за да не се допусне натрупване на отпадъци. Камиони на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО) се грижат за извозването на боклука от тези райони.

БЪЛГАРИЯ Е СРЕД НАЙ-ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ СТРАНИ В ЕС, ВКЛЮЧИТЕЛНО В ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

България е сред най-тежко засегнатите от горски пожари страни в Европейския съюз през 2024 г. Страната ни се нарежда в тази негативна класация до южната съседка Гърция, Италия, Португалия и Испания, като в същото време е една от двете държави в блока по пожари в защитени зони. Тези пет държави членки представляват 334 940 хектара от общата изгоряла площ в ЕС, сочи ежегодният доклад на Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC), публикуван от ЕК в петък, 5 декември.

ДВА ИЗБОРА ПРЕД УКРАЙНА, НО РЕАЛНО Е САМО ЕДИН. РУСКО НЕДОВОЛСТВО ЗА МИРНОГРАД – НЕ ПАДА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Имаме два варианта. Първият – да подпишем неизгодно, меко казано, мирно споразумение, за да настъпи пауза във войната. Лично аз не мисля, че това ще доведе до вечен мир – това няма да е споразумение за край на войната, а за спиране на огъня. Вторият – продължаваме както досега, с ясното разбиране, че ресурсите, с които разполагаме и които е планирано да са ни на разположение през 2026 година, ще доведат до загуба на още територии, още хора. И принципно условията за мирно споразумение ще са същите, както сега.

АНАЛИЗ: КАКВО МОЖЕ ДА НАКАРА РУСИЯ ДА ИСКА МИР?

След близо пет часа разговори във вторник между преговарящите от САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна не се стигна до пробив. Според руските преговарящи, президентът Владимир Путин е бил критичен към предложенията. Нещо повече – преди преговорите руският лидер открито заяви, че е готов да обяви война срещу европейските съюзници на Украйна, които я подкрепят финансово и военно. „Не планираме да воюваме с Европа, но ако Европа внезапно започне война с нас, ние сме готови“, каза той.

AXIOS: ВЪЛНА ОТ ЗАРАЗНА "ЗИМНА БОЛЕСТ" С ПОВРЪЩАНЕ ЗАЛИВА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ

Случаите на норовирус – силно заразен вирус, проявяващ се с тежко повръщане – отново се увеличават в САЩ. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) разпространението му тази година започва седмици по-рано от очакваното. Ръстът идва на фона на увеличаващи се случаи на коклюш и продължаващата заплаха от COVID-19 и грип.