Прогноза за времето - 6 декември 2025 г. (събота)

През следващото денонощие ще остане облачно и на много места ще вали дъжд. Значителни по количество ще са валежите главно в планинските райони на Западна и Централна България. Временно интензивни и на изолирани места с гръмотевици ще са те през утрешния ден в югоизточните части от страната. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 6°, максималните - между 7° и 12°, за София - около 7°.

Атмосферното налягане ще се повиши, но ще остане по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Сняг на места в планините

В планините ще е облачно с валежи от дъжд, в местата над 1500-1700 метра надморска височина - от сняг. Значителни по количество ще са валежите в Западна Стара планина и Рило-Родопската област, а в Странджа - временно интензивни и на изолирани места с гръмотевици. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°.

Дъжд по морето

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, по северното крайбрежие и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 4 бала.

Източник: НИМХ