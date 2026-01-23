Как да отглеждате листни зеленчуци на закрито за богата реколта

Отглеждането на листни зеленчуци на закрито ви осигурява пресни, здравословни реколти през цялата година, дори без външно пространство или перфектно време.

Изберете компактни сортове спанак и къдраво зеле, засаждайте плитко, осигурете правилно разстояние и поддържайте почвата влажна, но никога подгизнала.

Осигурете ярка индиректна светлина, хладни температури, постоянно поливане и леко месечно подхранване, след което често събирайте реколтата, за да насърчите повторния растеж.

Още: 5 зеленчуци, които можете да засадите през януари, според експерти по градинарство

Листните зеленчуци предлагат възхитителна комбинация от ползи за здравето , включително витамини, минерали и фибри. Много хора отглеждат тези растения на открито в градината, но те могат също толкова лесно да виреят и на закрито – ако отговаряте на правилните изисквания за грижа.

Тук разговаряхме с експерти за това как да отглеждате спанак, къдраво зеле и други зелени зеленчуци от уюта на собствения си дом. Следвайте ни и ще можете да приготвяте първокласни, богати на витамини рецепти за нула време.

Популярни сортове за отглеждане на закрито

Линдзи Спрингър, директор по растения, хранене и дигитално земеделие в Gardyn , препоръчва шепа листни зеленчуци за отглеждане на закрито. За спанак тя избира бавнорастящи сортове като Bloomsdale Longstanding, Seaside, Space или Regiment.

Още: Зеленчукови семена, които трябва да засадите през януари

„За къдравото зеле, компактните сортове като джудже сибирско зеле или джудже синьо къдраво шотландско зеле се вписват добре в саксии за стайни условия“, казва тя. „Лацинатио, или динозавърско зеле, също е малко по-малко от другите полски сортове.“

Ако наистина обичате спанака и искате по-лесно за отглеждане растение, помислете за вечен спанак. „Това е вид швейцарско манголд, който е много подобен“, казва Спрингър, „и вирее в по-широк диапазон от условия на околната среда.“

Каси Джонстън, майстор-градинар по биологични растения и собственик на Growfully , препоръчва пакетче със семена за бейби зеленина за начинаещи – това може да е чудесен начин да изпробвате различни видове.

„Тъй като повечето от тях изискват сходни условия за отглеждане, можете да ги засадите всички в един и същ съд и да получите голямо разнообразие от красиви зеленчуци много бързо“, казва тя. „Аз лично обожавам зимната смес от зелени растения Territorial Seed. Има тонове забавни зеленчуци, освен спанак и къдраво зеле, които да опитате!“

Още: Постна мусака с картофи, ориз и зеленчуци, която се харесва и на месоядните

Основи на отглеждането

Спанакът и къдравото зеле са култури, подходящи за хладен сезон , което означава, че виреят при умерени температури с постоянна влажност. „Ключът към отглеждането им е да се избягват продължителни засушавания и преовлажняване“, казва Настя Василчишина, експерт по ботаника в Plantum . „Ако осигурите на тези растения хладни условия, редовно поливане и изобилие от слънчева светлина, можете лесно да ги отглеждате – дори като начинаещ.“

Въпреки това, къдравото зеле се нуждае от повече място, за да расте до зрялост. „Всяко растение ще се нуждае от 30 см пространство“, казва Спрингър. „Отглеждането на спанак изисква само около 7,5 см на растение или около 15 см за пълна зрялост.“

Чувствайте се свободни да посеете допълнителни семена на мястото си, но не забравяйте да проредите допълнителните растения няколко седмици след покълването, за да постигнете правилното разстояние между тях. „В противен случай растенията ще имат затруднения по-късно, когато пораснат и започнат да се конкурират за ресурси.“

Засадете семената плитко – само 6 мм почва над семената е достатъчно. „Поливайте почвата така, че да е влажна, но не подгизнала“, казва Спрингър. „Преполиването може да доведе до неуспешно покълване, гниене на стъблата, лошо усвояване на хранителни вещества от растенията, както и до появата на мухъл и гъбички.“

Как да изберем саксия

Саксиите за прозорци и по-малките саксии – от 15 до 25 см – могат да са подходящи за спанак, докато къдравото зеле изисква малко повече място. „За къдравото зеле се насочете към едно растение на всеки 45 до 90 литра или по-големи саксии с дълбочина 30 см“, казва тя. „Използвайте качествена почвена смес .“

Уверете се, че саксията има дренажни отвори на дъното, за да може излишната вода да се оттича. „Ако планирате да отглеждате растенията си на перваза на прозореца, изберете удължени правоъгълни контейнери“, казва Василчишина. „Те максимално увеличават наличното пространство и ви позволяват да засадите няколко растения едновременно.“