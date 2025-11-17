Как да презимувате папрат

Ако имате буйна, зелена бостънска папрат на терасата си, няма да искате да я оставите да умре с наближаването на по-ниските температури. Възможността да презимувате бостънските папратови растения е изключително удовлетворяващо начинание, тъй като ще бъдете възнаградени с високо структурирана листна маса и зелени гледки с потенциал за целогодишно листно удоволствие.

Още: Засадете това красиво растение на сянка и то ще се самоотгледа

Да знаете как правилно да презимувате бостънските папрати е по-лесно, отколкото си мислите, и си заслужава времето.

Независимо дали се наслаждавате на бостънските папрати на открито през лятото или като целогодишни стайни растения, ще трябва да им осигурите специални грижи през по-студените месеци. Те се нуждаят от достатъчно светлина, топлина и влажност. Като алтернатива можете да презимувате бостънска папрат в гараж или подобно място и да я оставите да спи.

Още: За първи път: Радиоактивен минерал е извлечен безопасно от растение

Можете ли да презимувате бостънските папрати?

Можете лесно да презимувате бостънските папрати, стига да им осигурите подходящи условия.

Те няма да оцелеят на открито в по-студен и сух климат през зимата. Като тропически папрати, те са малко капризни през зимата. Не е трудно обаче да им осигурите необходимите условия, стига да знаете какви са те.

Как се отглежда папрат в саксия

Въпреки че бостънските папрати не се нуждаят от знойни температури, те няма да понасят твърде много студ и със сигурност не слана или замръзване. Ако отглеждате бостънска папрат на открито , трябва да внесете папратите си вътре, преди да настъпят първите слани. Аклиматизирайте растението към новата му среда постепенно; не го местете рязко на ново място. Тези ключови грижи могат да бъдат от решаващо значение, когато наближава зимата:

Още: Това растение е идеално за сенчестата част на двора ви

Преди да я внесете вътре, облейте папратта с маркуч, за да премахнете всички насекоми, които не искате в дома си, и я накиснете добре. Също така трябва да отрежете папратта. Подрязвайте папратите внимателно, като премахвате всички мъртви, кафяви или умиращи листа, както и всички, които са дълги или неравни.

Поставете го до прозорец, който получава няколко часа ярка, индиректна светлина всеки ден. Прозорец с южно изложение е идеален. Мястото също трябва да е без студени течения. Идеалните температури за бостънската папрат през зимата са 24°C през деня и малко по-ниски през нощта. Температурите не трябва да падат под 13°C.

Вашата папрат също ще се нуждае от влажност, но зимният въздух на закрито често е сух.

10 съвета от специалист за грижа за стайните папрати

Презимуването на бостънските папрати в гореща и суха домашна среда може да причини бъркотия и разочарование. Ако нямате подходящи условия на закрито, можете да оставите растенията да престоят в латентно състояние и да ги съхранявате в гараж, мазе или външна сграда, където температурите не падат под 13°C.