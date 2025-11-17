Как правилно да презимувате африкански маргаритки

Остеоспермумът, известен още като африканска маргаритка, е отличен избор за дълготрайни, пъстри цветове през лятото и есента. Често използван като гранично растение в по-меките части на страната или като едногодишно легло, остеоспермумите са чудесни и за контейнерни растения. Има много цветове и именувани сортове, от които да избирате, а ярките цветове на маргаритката привличат опрашители.

Много остеоспермуми са нежни или полуиздръжливи и обикновено се третират като едногодишни или летни разсади. Но има някои сортове, които ще се завръщат всяка година, ако са засадени на правилното място и им бъде осигурена зимна защита.

Как да подготвите растенията на терасата за зимата

С красивите си цветове, които оживяват двора през пролетта и лятото, африканските маргаритки (Osteospermum) са чудесно допълнение към градината. Тъй като обаче повечето сортове са нежни многогодишни растения, може да е малко тревожно, когато наближат по-студените месеци. Вероятно искате тези прекрасни цветя да се връщат година след година, но дали ще се появят, зависи от това къде живеете.

Още: Как се подхранват цветята, които цъфтят през зимата, без да се натоварят

Африканските маргаритки са чудесни цветя за висящи кошници и често се отглеждат в саксии и кошници. Трябва да им осигурите допълнителна защита, ако отглеждате своите по този начин, тъй като растенията в контейнери са по-податливи на зимни наранявания. Африканските маргаритки, отглеждани в по-студени райони, ще трябва да ги презимувате на закрито или да вземете резници от тях.

Как да помогнете на вашата африканска маргаритка да оцелее през зимата

Ако вашата африканска маргаритка е в саксия, най-добре е да внесете това многогодишно растение вътре преди зимата и да го съхранявате в оранжерия или слънчева стая. Преди това го измийте с маркуч и го проверете за вредители. Може да искате да го почистите малко на този етап, за да премахнете всички повредени листа и мъртви цветни главички. Африканските маргаритки в градинските лехи можете да изкопаете и да ги поставите в контейнери, за да ги запазите за следващата година. Внимателно изкопайте африканските си маргаритки, отърсете почвата от корените и ги засадете в прясна почва за саксии. Когато правите това, проверете растението, за да се уверите, че няма болести или вредители, и почистете листата.

Най-красивите сортове орхидеи

Мулчирането ще помогне на почвата да задържи влагата и ще предпази растенията от температурни промени и колебания. Ако цветята ви са в контейнери и искате да ги оставите навън, поставете термо одеяло около саксиите, за да им помогнете да преживеят зимата.

Още: Най-честите болести по хортензиите

Тъй като африканските маргаритки са сравнително лесни за отглеждане от резници, може да пожелаете да ги размножите през есента, за да отгледате свежи цветя за пролетта. Това е забавен начин да получите нови цветя безплатно и ви позволява да презимувате африканските си маргаритки, без да се налага да ги изкопавате или да местите големи саксии.