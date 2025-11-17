Река в Италия прелива: Свлачище погълна къща (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

17 ноември 2025
Тежко време бушува във Североизточна Италия и по-конкретно в регион Фриули-Венеция-Джулия от снощи, предаде италианската информационна агенция ANSA. Докато река Торе прелива, пожарникари реагират с леки лодки и хеликоптер в село Верса, махала в Романс д'Исонцо, в провинция Гориция. След наводнението на река Торе, няколко души са се укрили на покривите на домовете си. Спасителни операции са в ход. Междувременно масивно кално свлачище през нощта погълна стара триетажна къща и съседната резиденция в Брацано ди Кормонс в Гориция.

 

 

По чудо - църквата не е засегната

Свлачището се е отделило от хълма зад църквата, която не е била засегната.

Къщата, погълната от отломките, е дом на 35-годишен мъж, родом от Германия, който наскоро емигрира в село Фриули-Венеция-Джулия, където управлява магазин за вино и хранителни стоки.

В съседната къща живеят двама възрастни хора, единият от които е спасен от спасители и откаран в болница със счупен крак. Калта е затрупала целия район.

Издирват двама души

Издирването на двамата изчезнали продължава от часове: освен 35-годишния мъж, се издирва и възрастна жена, която мъжът, според първоначалните реконструкции, се е опитвал да спаси, когато е бил ударен от калното свлачище. Целият район е огромна купчина развалини, където работят пожарникари, екипи с кучета и специални превозни средства. ОЩЕ: Невиждан хаос в Осло, стотици жители напуснаха домовете си

