Река в Италия прелива: Свлачище погълна къща (ВИДЕО)

Тежко време бушува във Североизточна Италия и по-конкретно в регион Фриули-Венеция-Джулия от снощи, предаде италианската информационна агенция ANSA. Докато река Торе прелива, пожарникари реагират с леки лодки и хеликоптер в село Верса, махала в Романс д'Исонцо, в провинция Гориция. След наводнението на река Торе, няколко души са се укрили на покривите на домовете си. Спасителни операции са в ход. Междувременно масивно кално свлачище през нощта погълна стара триетажна къща и съседната резиденция в Брацано ди Кормонс в Гориция.

Cormons (GO), edifici crollati per frana: proseguono le ricerche dei due segnalati come dispersi. I #vigilidelfuoco con squadre #USAR, #cinofili ed escavatori scavano tra le macerie delle abitazioni [#17novembre 14:30] pic.twitter.com/bljLN08JGc — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 17, 2025

По чудо - църквата не е засегната

Свлачището се е отделило от хълма зад църквата, която не е била засегната.

Къщата, погълната от отломките, е дом на 35-годишен мъж, родом от Германия, който наскоро емигрира в село Фриули-Венеция-Джулия, където управлява магазин за вино и хранителни стоки.

В съседната къща живеят двама възрастни хора, единият от които е спасен от спасители и откаран в болница със счупен крак. Калта е затрупала целия район.

Издирват двама души

Издирването на двамата изчезнали продължава от часове: освен 35-годишния мъж, се издирва и възрастна жена, която мъжът, според първоначалните реконструкции, се е опитвал да спаси, когато е бил ударен от калното свлачище. Целият район е огромна купчина развалини, където работят пожарникари, екипи с кучета и специални превозни средства.