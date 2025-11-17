Закъсал тим от Първа лига поглъща кандидат за елита?

Закъсал тим от Първа лига може да погълне един от кандидатите за място в елита през следващия сезон. Става въпрос за отбора на Спартак Варна, който се готви да се обедини с втородивизионния Фратрия. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите в Морската столица все по-усилено се говори, че двата клуба ще се обединят след Нова година като по този начин ще се сложи край на тежката финансова криза при „соколите“.

Както е известно, Спартак Варна се намира в много деликатно финансово състояние като клубът дори бе изправен пред угрозата да загуби професионалния си лиценз заради дългове към НАП. В крайна сметка общината в града край морето отпусна 550 хиляди лева на „соколите“, с които бяха погасени задълженията към агенцията по приходите. Въпреки това клубът продължава да има сериозни проблеми.

Босът на Фратрия вече помага на "соколите"

Евентуалното обединение между Спартак Варна и Фратрия пък ще стане след Нова година, тъй като босът на втория във временното класиране във Втора лига Виктор Бакуревич иска отборът да изиграе докрай мачовете си от първия полусезон. След това бизнесменът ще прехвърли пари и футболисти при „соколите“, за да стабилизира клуба. Наскоро Бакуревич и Фратрия поеха изцяло ангажиментите за стопанисването на стадиона на Спартак, както и на базите на елитния тим. В замяна втородивизионния отбор ги ползва.

