Ненужен в Левски се завръща в родината си, два клуба го искат

Полузащитник, който се оказа ненужен в състава на Левски е пред завръщане в родината си. Става въпрос за 24-годишния офанзивен халф на „сините“ Патрик Мислович. Това съобщиха колегите от „Спортал“. Както е известно, словакът не попада в плановете на треньора на столичани Хулио Веласкес и поради тази причина шефовете на клуба възнамеряват да му предложат да прекрати договора си по взаимно съгласие.

Мислович не попада в сметките на Веласкес

Патрик Мислович има договор с Левски до лятото на 2026 година. Той обаче е готов да скъса контракта си с българския гранд, за да премине в друг отбор, в който да играе редовно. Според информациите сериозен интерес към офанзивния полузащитник има от страна на два словашки отбора. Това са Спартак Търнава и Тренчин.

Халфът така и не успя да разгърне потенциала си на "Герена"

Патрик Мислович пристигна в Левски в средата на февруари 2024 година от словашкия Жилина. Тогава „сините“ платиха около 100 хиляди лева за правата на полузащитника. Халфът обаче така и не успя да разгърне потенциала си на стадион „Георги Аспарухов“. Все пак той изигра общо 44 мача за Левски във всички турнири, в които се отчете с две попадения. Мислович също така направи и четири асистенции. Според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената на бившия младежки национал на Словакия е около 600 хиляди евро.

