Как да превърнете старата почва за саксии в истинско злато за пролетното засаждане

Сега е чудесен момент да прегледате старите си саксии след лятото и да пресеете остатъците, за да определите какво можете да използвате отново догодина. Повторното използване на почвата за саксии е чудесен начин да започнете. Като я почистите, подхраните и възстановите структурата ѝ, можете да имате красиво освежена почва, готова за пролетното ви засаждане, и всичко това, без да купувате нови торби. Така че не изхвърляйте просто използваните си саксии с пръст! Ето как да направите старата си почвена смес като нова в 3 прости стъпки.

„Защо“ да се използва повторно стара почва за саксии е очевиден въпрос за съвестните, екологични градинари, които се грижат за устойчивия начин на живот и искат да спестят пари, докато работят. Знанието как да се използва повторно почва за саксии намалява нуждата от постоянно посягане към „прясна торба“ всеки път (и всички разходи, свързани с това). Рециклирането на почва за саксии също намалява отпадъците и е по-добро за планетата. Защото, когато я погледнете, тя всъщност не се износва – това, което обикновено се случва след около година, е, че се уморява малко, губи структурата си и изчерпва хранителните вещества. Всички тези неща могат да бъдат поправени.

Трябва ли да използвате почвата за саксии всеки път? За да може този важен ресурс да издържи по-дълго, има само няколко пречки – това са мухъл, вредители и болести (трите конници на градинарския апокалипсис, ако щете). Микроелементите от яйцата на вредителите не е задължително да компрометират почвата ви за саксии, ако предприемете действия сега. Но има граница. Ако усетите, че предишният ѝ живот може да е довел до преовлажняване или болести, ако мирише на мухъл или е пълна с насекоми, може да се наложи да я позвъните.

Ако не сте сигурни дали старата ви почва за саксии е напълно фалшива или просто е без блясък, опитайте прост тест за миризма. Неприятните миризми обикновено могат да ви дадат надеждна индикация, както и здравето на растението, което е било в почвата за саксии преди това (в този случай проверете корените за признаци на гниене или каша). Черните гъбични комари обикновено се проявяват, а мухълът се проявява като мъх или слуз по повърхността на почвата за саксии във вашите контейнерни градини.

Почистете и освежете старата почва

Почистването на стара почва за саксии е двойна задача. Първо, трябва да отстраните всички стари корени, пръчки и едри растителни остатъци. В зависимост от вида на почвата за саксии , може да се наложи да разчупите всички уплътнени бучки с мистрия или дори на ръка. Второ, и може би по-важното, трябва да стерилизирате почвата, за да унищожите патогени и болести, пренасяни от почвата . Преди всичко говорим за вредители като гъбни комари, които може да се мотаят в почвата за саксии незабелязани под формата на яйца. Стерилизирането обаче е и чудесен начин за унищожаване на семената на плевелите. Почистването на почвата за саксии е чудесен начин за почистване на повърхността – и най-добрият начин да направите това е да я затоплите или сготвите.

Подобряването на почвата започва с хигиена, а за да премахнете патогените, ви е необходима екстремна топлина. Готвенето или печенето на стара почва за саксии не изисква скъпо оборудване и специални техники. Всичко, от което се нуждаете, за да почистите старата почва за саксии, е фурна или микровълнова фурна. Просто се уверете, че почвата ви е влажна, а не напълно мокра. Тази влага е от решаващо значение по време на печене, тъй като се превръща в пара, която спомага за равномерното разпределение на топлината по цялата повърхност и вътре в почвата.

Когато почиствате почвата за саксии във фурната, магическите числа са 82,2°C (и 30 минути. Това трябва да е вътре в почвата, не само във фурната – така че се уверете, че имате под ръка термометър за месо (или подобен) както преди, така и след печене, готов да го забодете в почвата. Поставете почвата в тава или съд, подходяща за фурна, в идеалния случай с дълбочина около 10 см – всичко повече от това може да компрометира целостта на процеса на готвене на пара.