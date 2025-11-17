Как да подготвите хортензиите за зимата

Повечето градинари са любители на своите храсти хортензии, независимо дали засаждат сорта „мопхед“ с кълбовидни цветни кичури или храсти с метлици или цветове от дантела. Студоустойчивостта на хортензиите варира между различните сортове и зимното им унищожаване не е приятна гледка. Много видове и сортове хортензии са зимоустойчиви, но само до известна степен.

Засаждане на хортензии: Кога е по-добре да се прави през есента или през пролетта

Правилната грижа за хортензията през зимата може да определи успеха и количеството на цъфтежа през следващото лято. Непостоянното зимно време може да бъде особено вредно за храстите, което може да доведе до слаб или никакъв цъфтеж през следващия сезон. Така че ключът е да защитите растението си преди първите зимни слани чак до последните пролетни слани.

Ако искате да сте сигурни, че вашите хортензии ще бъдат пълни с разкошни цветове следващото лято, следвайте тези съвети, за да защитите растенията и да осигурите постоянен цъфтеж. Ето как да подготвите хортензиите си за зимата сега, преди да настъпи зимното време.

Хортензиите са сред най-лесните за отглеждане храсти. Те цъфтят огромни цветове през цялото лято с минимални грижи. Но когато лятото свърши и настъпи зимата, е важно да знаете как да предпазите хортензиите от студ. Първата стъпка е да разберете как хортензиите издръжливи на студ.

Някои сортове, като гладките хортензии (Hydrangea arborescens) и метличестите хортензии (H. paniculata), са много студоустойчиви и цъфтят на млади дървета. Ако това са видовете във вашата градина, не е нужно да се притеснявате за зимно унищожаване на хортензиите ви.

Те не се нуждаят от защита, освен ако температурата не падне под минус 1°C. Всъщност, оставянето на листата през зимата може да помогне за защитата на тези растения и да послужи като допълнителен зимен интерес в градината.

Всички останали сортове хортензии , включително популярната хортензия тип „мопхед“ ( H. macrophylla ), цъфтят върху стара дървесина. Това означава, че те образуват цветни пъпки годината преди да цъфтят. Тези млади пъпки трябва да преживеят зимата, за да видите цветовете на следващото лято.

Студът обаче не е единственият проблем, когато става въпрос за зимуване на хортензии. Зимният вятър, освен ниските температури, може да повлияе на здравето на хортензиите и да причини зимна смърт. „ Зимна смърт “ е общ термин, който просто означава смърт на растенията, настъпваща през зимния сезон. Ниските зимни температури могат да убият растенията, но вятърът може също да ги изсуши и да ги накара да умрат.

Тъй като хортензиите преминават в латентно състояние през зимата, може да не забележите зимно увреждане по тях до пролетта. Първият ви признак за щети може да е фактът, че през март или април от хортензията ви не се появяват зелени издънки.

Предотвратяването на зимните унищожения е въпрос на защита на вашите храсти, включително техните новопоявили се пъпки, от зимния гняв. Това започва с правилна грижа за вашите хортензии през есента и следване на няколко прости съвета. Техниките за зимуване по-долу ще ви помогнат да защитите хортензиите си от зимни унищожения и ще ви гарантират, че ще имате храсти, пълни с цветове през следващото лято.

Как да подготвим хортензиите за зимата

Дори и да сте избрали най-добрите хортензии за вашата зона на отглеждане и сортът, който сте засадили, е предназначен да бъде студоустойчив, все пак е добра идея да подготвите храстите за зимния сезон. Защитата на хортензията през зимата гарантира, че растенията ще останат здрави и ще продължат да цъфтят всяка година.

1. Добавете компост

Ако си правите собствен компост , добавете горна превръзка в основата на храстите на хортензиите. Няколко сантиметра компост ще се разградят през зимните месеци и бавно ще добавят хранителни вещества към почвата. Когато храстите започнат да растат отново през пролетта, вашите хортензии ще имат много хранителни вещества, които ще им помогнат да цъфтят обилно.

2. Вода

Хортензиите се нуждаят от много вода, дори през зимата. Всъщност, студеният въздух и вятърът през зимата извличат допълнителна влага от храстите. Това означава, че те потенциално се нуждаят от дори повече вода, отколкото през умерените части на вегетационния период.

Продължавайте да поливате хортензиите , докато земята замръзне. Ако земята ви не замръзне, продължете да поливате целогодишно. В по-умерен зимен климат поливайте хортензиите обилно, но рядко, както бихте направили през вегетационния период.

3. Осигурете защита

Най-важното нещо, от което се нуждае вашата хортензия през зимата, е защита от студени температури и изсушаващи ветрове. Започнете с мулч. Нанесете дебел слой мулч около всеки храст, на дълбочина около 15 см. Мулчът ще изолира основата на растението и корените. Той също така ще го предпази от цикли на замръзване и размразяване, които могат да изтласкат корените на растението от земята. Най -доброто време за нанасяне на мулч е веднага след замръзване на земята. По-рано време ще привлече вредители, които ще се загнездят в топлия мулч. Не чакайте твърде късно обаче, защото ранното замръзване може да навреди на хортензиите.