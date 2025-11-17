Лошо му е: Хърватският президент няма да участва във важно честване

Президентът на Хърватия Зоран Миланович няма да участва лично в честването на Деня в памет на жертвите на Отечествената война и Деня в памет на жертвите на Вуковар и Шкабрня, съобщи хърватското издание "Индекс", позовавайки се на информация на канцеларията на президента. Причините за отказа са здравословни, като се уточнява, че хърватският държавен глава има остра респираторна инфекция.

На отбелязването на Деня на паметта на жертвите на Вуковар 1991-2025 „Вуковар - място на особена родина и пиетет“, негови делегати ще бъдат ръководителят на президентския кабинет Орсат Миљенич и съветникът на президента по въпросите на ветераните от Отечествената война Мариян Марекович.

Съветникът на президента по отбраната Ивица Олуич и началникът на кабинета на президента Бартол Шимунич ще участват в програмата по случай 34-ата годишнина от клането в Шкабрня. ОЩЕ: Германски медии: Есента на расистката омраза на Балканите

Напрежението в Хърватия

Припомняме, че около честванията последните седмици в Хърватия се създаде напрежение, заради дните на сръбската култура.

Преди повече от седимца група около 50 млади мъже пак облечени в черно прекъснаха програмата за Дните на сръбската култура, заявявайки, че тя не може да се проведе по време на честването на падането на Вуковар. Нещо повече - по време на събитието са се чули и усташки поздрави.

Впоследствие се стигна до отмяна на изложба, възхваляваща сръбската жена - герой, чието откриване трябваше да бъде насрочено за 11 ноември, считайки я за неподходяща в месеца, в който Денят на паметта на Вуковар почита 2717 загинали и изчезнали хърватски защитници и цивилни.

Междувременно по стените на сграда в близост до началното училище „Задарски отоци“ в хърватския град Били Бриг се появиха графити, възхваляващи усташите от Независимата държава Хърватия.

Преди няколко дни младежи, облечени в черно, се биха на централен площад в Загреб. Същия ден е бил нападнат журналистически екип на N1. Млад мъж обидил журналистите, а след това физически нападнал оператора, като го отблъснал и му причинил видима травма на окото. ОЩЕ: Обстрелваха такси с яйца: Нови набези на младежите в черно в Хърватия (СНИМКА)