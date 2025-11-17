"Който много е получил, много трябва да даде": Филмът "Социално силните" с премиера на Киномания (ВИДЕО)

Ако попитаме повечето хора на улицата, какво трябва, за да постигнеш живота, който мечтаеш, отговорите най-вероятно ще са, че трябва да имаш богати родители, много „връзки“ или роднини, работили на високи държавни позиции, или да се занимаваш с незаконни и неморални неща. Но има и друг път. Има хора, които са постигнали живота, към който са се стремили, само с образование и много труд и по пътя си са се изградили като изключителни личности, осъзнаващи мястото си в обществото.

Хора като героите в новия документален филм на режисьора Николай Василев – „СОЦИАЛНО СИЛНИТЕ“. Филм, който разказва истории за успеха, за да напомни, че реализацията в живота е право на всеки млад човек и потенциалът трябва да се подкрепя. Филм, който вдъхновява и насърчава, давайки ясни примери, че път за развитие има и промяната е възможна.

Мисията на „СОЦИАЛНО СИЛНИТЕ“ е да предизвика дебат за това какво общество искаме и какъв е пътят да го изградим. Как да „усилваме таланта“ на всеки от членовете му и да направим страната си място, където хората се чувстват успели и щастливи.

Тема, която в контекста на изправената пред трудности образователна система и демографските предизвикателства пред България, акцентира върху важността на образованието и личната ангажираност като път към промяната. Като своеобразно продължение на изключително успешния „ФОРМУЛАТА НА ТЕО“, „СОЦИАЛНО СИЛНИТЕ“ ни запознава с някои от първите ученици на учителя Теодосий Теодосиев. „Който много е получил, много трябва и да даде“ е тяхната философия и това е точният пример как да направим обществото си по-човечно, по-подкрепящо и по-хармонично.

Премиерата на „СОЦИАЛНО СИЛНИТЕ“ е на 18.11.2025 г. в кино „Люмиер“ (София) като част от програмата на Киномания: 88 минути, които ще изиграят ключова роля в стартирането на обществени разговори за бъдещето на България.

Повече за филма и неговата мисия вижте в разговора с продуцента Николай Тодоров.