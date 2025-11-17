Миро разкри тайната на добрите идеи

Наближава датата, на която певецът Миро ще направи необикновен концерт, какъвто досега не е правил - 360-градусово музикално шоу в зала "Арена София". В края на октомври той представи втория си съвместен сингъл с дъщерята на Саня Армутлиева - ALMA. "Там е... Там, където е сърцето", каза Миро в интервю за bTV, където обясни каква е идеята зад името на парчето. "Това, което ме вдъхнови, както винаги, е любовта".

Той сподели, че няма отговор на въпроса "как се раждат добрите идеи". Според певеца, ключът се крие в постоянния опит. „Просто опитай. И следващото, и следващото. Един от сто опита все ще проработи.“

Всеки е уникален

За Миро най-ценната идея е вярата му, че е роден с предназначение. Вярва, че притежава уникална лична гледна точка и поглед върху нещата от живота. Затова неговото послание към всички е да ценят своята индивидуалност и да не се страхуват да бъдат истинските себе си. „Това е единственото нещо, което дължим един и на други“

Миро е убеден, че във всяко нещо, което човек прави, трябва да се влага искрена емоция. „Една песен е толкова ценна, с колкото кръв съм я написал. Така гледам аз на песните си. Защото всяка една от тях е разказ за нещо силно емоционално, по-често неприятно, което ми се е случило.“

