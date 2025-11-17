Макрон: Правим нови ПВО системи и Украйна първа ще ги получи (ВИДЕО)

Франция разработва ново поколение системи за противовъздушна отбрана SAMP/T и Украйна ще бъде първата страна, която ще ги получи, обяви френският президент Еманюел Макрон на съвместна пресконференция с украинския си колега Володимир Зеленски в Париж на 17 ноември. Все още обаче не са обявени официално датите за доставка. Новината идва на фона на подписаното историческо споразумение за дългосрочно сътрудничество между двете страни, включващо придобиване на до 100 изтребителя Rafale от страна на Киев.
"По отношение на придобиването на нови противовъздушни системи SAMP/T от последно поколение - те все още са в процес на разработка, но ние се споразумяхме, че именно тази система може да бъде първата, която ще бъде разположена в Украйна и ще действа в Украйна. Украйна вече познава спецификациите на тази система SAMP/T, но сега тя ще има нови, подобрени спецификации", отбеляза Макрон.
Ukraine will receive 8 upgraded SAMP/T air defense systems, 48 launchers in total, before France's own military, President Macron confirmed. Zelensky called it a historic deal, underscoring deepening defense ties and France’s commitment to Ukraine’s security. pic.twitter.com/Qqvi24gvRY— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 17, 2025
И Зеленски се похвали
Новото поколение системи SAMP/T е на много сериозно ниво за прехващане на руски балистични ракети, отбеляза на свой ред Зеленски. "Знаете, че работим с ракети Patriot срещу балистични ракети. Новото ниво на SAMP/T е предназначено за противодействие на вражески балистични ракети. Не мога да ви дам конкретни дати за доставка на този продукт, който е много важен за нас", каза украинският президент.
Двамата с Макрон подписаха декларация за намерение за сътрудничество при придобиването на отбранително оборудване от Украйна.
По-рано беше съобщено, че Франция ще разработи SAMP/T, която ще може да прехваща дори хиперзвукови и аеробалистични ракети. Производството ще започне през 2026 г. Очаква се френската армия да получи осем такива системи до 2030 г. и още четири до 2034 г.
Zelensky in Paris: “Today marks a truly historic moment for both nations. Together with President Macron, we signed a declaration enabling Ukraine to purchase military equipment from France, including 100 Rafale F4 jets by 2035, SAMP/T air defense systems, radars, air-to-air… pic.twitter.com/kji3gHO1sa— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 17, 2025
Макрон заговори за нуждата от антикорупционни реформи в Украйна
Междувременно Макрон отправи ясно послание към Киев след разследването на антикорупционните органи, разкрило корупционни практики сред длъжностни лица и опити за влияние на бизнесмени върху държавни структури, включително "Енергоатом", под чиято шапка са ядрените мощности на Украйна. Уличен бе Тимур Миндич - бившият бизнес партньор на Зеленски, който е напуснал страната преди началото на обиските.
"Пътят на Украйна към ЕС ще бъде труден и ще изисква сериозни реформи в областта на прозрачността, управлението, борбата с корупцията и върховенството на закона. Уверен съм, че президентът Зеленски и украинският народ ще успеят", каза френският държавен глава.
Macron: “Ukraine’s path to the EU will be difficult and will require serious reforms in transparency, governance, anti-corruption, and the rule of law. I am confident that President Zelensky and the Ukrainian people will succeed.” pic.twitter.com/cuzn9nBkkW— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2025
Макрон изрази надежда за мир до 2027 г., щаб край Париж разисква темата с миротворците
Макрон също така посочи, че коалиционен щаб е започнал да функционира близо до Париж, фокусиран върху потенциално разполагане на западни войски в Украйна, далеч от фронта. Това е при сценарий след прекратяване на огъня, уточни френският лидер.
Той също така заяви, че Европа не е уморена от войната, и изрази надежда за мир в Украйна до 2027 г.
A coalition headquarters has begun operating near Paris, focused on potential Western troop deployments in Ukraine, away from the front, after a ceasefire, President Macron confirmed. He also stated Europe is not tired of the war and expressed hope for peace in Ukraine by 2027. pic.twitter.com/0OZQ3oINvB— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 17, 2025