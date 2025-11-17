Москва обяви бивш руски премиер за терорист и екстремист

Руската агенция за финансов мониторинг "Росфинмониторинг" включи бившия руски премиер Михаил Касянов в списъка с лица с участие в екстремистка или терористична дейност. Досега Касянов попадаше само в списъка на чуждестранните агенти. Според закона руските банки ще замразят неговите средства, ако има такива, и ще спрат да го обслужват.

Касянов е емигрирал извън Руската федерация. По-рано срещу него бе повдигнато обвинение за опит за завземане на властта и организиране на терористична организация, което се разследва от Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ).

Делото е свързано с участието му в "Антивоенен комитет на Русия", организация, считана за нежелана от Руската федерация. Според ФСБ целта на комитета "е насилствено завземане на властта и променяне на конституционния ред в Руската федерация".

