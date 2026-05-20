Как да привлечете таралежи в градината си

С настъпването на по-топло време много от нас се завръщат в градините си – и не сме единствените. Пролетта бележи края на зимния сън за таралежите, тъй като те излизат в търсене на храна, вода и безопасно убежище. Но скритите опасности в откритите ни пространства могат да възпрепятстват движението им и в някои случаи да причинят сериозни вреди.

Още: Какво задължително трябва да направите, ако видите таралеж в двора си

„Всяка година хиляди таралежи биват ненужно ранявани или убивани в градините ни от косачки, тримери, пестициди, мрежи и непокрити канали“, казва Фей Вас, главен изпълнителен директор на Британското дружество за опазване на таралежите . „Тъй като популациите на таралежите рязко намаляват в цяла Великобритания, ние призоваваме хората да действат сега – няколко малки промени могат да спасят живота на един таралеж.“

По-долу обясняваме за какво да внимавате и как да се справите с тези проблеми, за да могат таралежите да се движат безопасно и свободно във вашата градина.

Още: Как таралежите подготвят телата си за дългия зимен сън

Проверете градината си преди да косите или подрязвате трева

Безкосенето през май е популярен начин за подкрепа на дивата природа, но ако косите тревата си или подрязвате бордюри, е важно първо да проверите високата трева и мястото под живия плет.

„Таралежите обичат тези места и лесно биха могли да спят или да се крият в тях“, обяснява Анди Симс от MyBuilder . „Разходете се през моравата си и проверете за таралежи, преди да косите, и внимателно проверете под живия плет.“

Отнема само около 30 секунди, но може да предотврати сериозни наранявания. Направете го навик всеки път, когато косите или подрязвате, особено по това време на годината, когато по-топлото време насърчава по-бърз растеж.

Още: Кои животни обичат да си хапват таралежи и "таралежки"?

Избягвайте употребата на пестициди или пелети против охлюви

Докато таралежите са добре дошли посетители в градината, охлювите и голи охлюви са по-малко – често се хранят с листата на любимите ви растения. Химическите пестициди, използвани за борбата им, обаче могат да бъдат изключително вредни за таралежите.

„Химическите пестициди, включително препаратите против охлюви, могат да отровят цялата хранителна верига, така че пазете таралежите и другите диви животни в безопасност, като прегърнете природата и използвате по-щадящи дивите животни алтернативи“, казва Анди.

За щастие има много естествени начини за отблъскване на вредителите, без да се причинява вреда. „Капани за бира“ – частично покрити купички с бира, потопени в земята – могат да помогнат за контрол на охлювите, а поръсването на утайка от кафе около основата на растенията е друг прост и щадящ дивата природа вариант.

Още: Защо трябва да се радвате, ако видите таралеж в двора си

Защитете ги от вода

Независимо дали става въпрос за детски басейн за малки деца или езерце за жаби, водните съоръжения в градината могат да представляват риск за таралежите.

„Таралежите са изненадващо добри катерачи и плувци, но стръмните езера или детските басейни и канали могат бързо да се превърнат в хлъзгави смъртоносни капани“, предупреждава Анди.

Как да задържим таралеж в двора си

За да намалите риска, винаги покривайте детските басейни, когато не се използват, или изпразвайте водата и ги съхранявайте на място. Канализацията също трябва да бъде надеждно покрита, или с подходящ капак за шахта, или с временно решение, като например торба с тежести, пълна с вода. За езера, добавете път за бягство – обикновена рампа, като например широко парче дървен материал, ще помогне на таралежите да се изкачат безопасно.