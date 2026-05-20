4 стайни растения, които ще ви спасят от мухъла в банята

Баните са едни от най-лесните места за образуване на мухъл. При постоянна влага, лоша вентилация и променливи температури, влагата може да се натрупа бързо, но правилните стайни растения могат да помогнат. Някои видове могат да абсорбират излишната влага от въздуха, като същевременно добавят декоративен, спа-подобен щрих към пространството.

„Стайните растения са прости, но ефективни аксесоари, които помагат за балансиране на въздушния поток в пространството“, казва Рики Фодъргил, експерт по дизайн на бани в Big Bathroom Shop . „Винаги препоръчвам да ги държите в баните през цялата година, за да поддържате свежа и хигиенична среда.“

По-долу разкриваме тези, които си струва да внесете, и как да ги стилизирате.

Монстера

Тази листна красавица е тропическо растение , което означава, че вирее в по-гореща среда, подобна на климата, от който произхожда.

„Монстерата е едно от онези растения, които наистина разцъфтяват през лятото“, казва Джо Ламбел, експерт по растенията и основател на Beards and Daisies . „Топлината ѝ подхожда добре – просто я пазете от пряка слънчева светлина, за да избегнете изгаряне на листата.“

С големите си, скулптурни листа, монстерата мигновено създава впечатление в банята. За по-изискан вид, комбинирайте я със саксия в цвят четкано злато или металик, за да допълните наситените ѝ зелени тонове, след което добавете горскозелени аксесоари и топли металически покрития за луксозно усещане на бутиков хотел.

Лилия на мира

Ако обичате идеята да бъдете родител на растение, но искате нещо сравнително лесно за поддръжка, мирната лилия е идеален избор.

„Лилията на мира е един от моите любими цветя за лятото, защото е невероятно добра в това да ви каже от какво се нуждае“, обяснява Джо. „Тя се справя добре с влажността на лятото и не се нуждае от пряка слънчева светлина, за да вирее.“

Способността му да се справя с условия на слаба светлина го прави особено подходящ за бани без прозорци, където мухълът и излишната влага често са по-трудни за контролиране. Стилизирайте го с бели кърпи и меки неутрални текстури и го поставете в матово бяла или зелена саксия, за да подчертаете изчистената му, успокояваща естетика.

Бостънска папрат

Влажните, задушни пространства като баните всъщност могат да помогнат на бостънските папрати да процъфтяват, тъй като големите им листа абсорбират влага от околния въздух.

Джо обяснява: „Обича влажност, обича топлина и расте забележимо по-бързо, когато условията са подходящи.“ Просто се уверете, че банята е добре проветрена, тъй като това е по-ефективно заедно с правилния въздушен поток.

То е по-ниско на височина в сравнение с някои други растения, абсорбиращи влага, което означава, че е особено подходящо за по-малки бани. Перестите му листа наистина придават фин акцент – черна саксия ще му позволи да изпъкне, както и ще създаде шикозна, спа атмосфера.

Змийско растение

Харесва ви идеята за стайни растения, но не искате поддръжка? Змийското растение е един от най-лесните за грижа сортове.

„Понася топлина, понася нередовното поливане по-добре от почти всичко и е напълно устойчив на температурни колебания“, казва Джо. Това го прави идеален за тези, които често са далеч от дома и не могат да отварят прозорци, за да проветряват добре баните.

Неговата изправена, архитектурна форма го прави идеален и за стилизиране на неудобни празни ъгли. По-високите сортове се съчетават чудесно до шкафче за мивка или вана, докато плетените кошници или текстурираните неутрални саксии помагат да се омекоти по-структурираният вид на растението и да се създаде спокоен, вдъхновен от спа център завършек.