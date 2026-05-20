Бързорастящи цветя, които да засадите през май за цвят само за няколко седмици

Ако градината ви изглежда малко безжизнена след пролетта, май е идеалното време да добавите бързорастящи цветя, които бързо изпълват лехите, бордюрите и контейнерите с цвят. С по-топла почва и по-дълги дни, които насърчават бързия растеж, много лесни за отглеждане цветя, засадени сега, ще цъфтят само след няколко седмици и ще продължат да цъфтят през цялото лято.

„Има много цветя, които можете да посеете сега и които ще поникнат и ще цъфнат за нула време, включително космос и невен, които са бързи и лесни победи“, казва Джулиан Палфраманд, ръководител на отдела за растения в British Garden Centres .

„Можете също така да мамите малко с млади разсади за разсад като невен или петунии за незабавен ефект в саксии и бордюри. Просто ги поливайте добре, докато се установят, и не им позволявайте да прецъфтяват, след като започнат да цъфтят, тъй като това ще ги поддържа по-дълго.“

Космос

Космосите са лесни за отглеждане и осигуряват бързо оцветяване, което ги прави чудесно допълнение към всяка градина.

„Можете да ги отглеждате от семена, те покълват бързо и не се нуждаят от много суетене или специални грижи“, казва Крис Бонет, експерт по растенията и основател на онлайн градински център Gardening Express .

„Още по-хубавото е, че пчелите, пеперудите и другите опрашители ги обичат, така че са чудесен избор, ако искате да подкрепите местната дива природа и да направите градината си по-природосъобразна.“

Невен

Календулата, известна още като саксиен невен, е лесно за отглеждане, издръжливо едногодишно растение, което ще добави цвят към вашите бордюри за нула време.

„Невенът е един от любимите ми“, казва Мирела Баич, старши градински дизайнер в House Designer . „Те имат ярък, весел цвят и просто си расте без много намеса.“

Латинки

Това листно растение има оранжеви и жълти цветове и е истински градински герой. „Настурциите са страхотни, защото не са претенциозни към качеството на почвата и цъфтят бързо, докато се разпростират или катерят, в зависимост от това кой сорт изберете“, казва Мирела.

Но това не е всичко. Латинките също са годни за консумация и могат да се засаждат до зеленчуци, за да действат като жертвени растения за охлюви и гъсеници.

Теменужки

„Теменужките са супер бързорастящи и енергични едногодишни растения“, казва Крис. „Те се установяват бързо и цъфтят непрекъснато – често се нуждаят от лека резитба, за да се държат под контрол.“

Те виреят на слънчево място с плодородна почва и редовно поливане и подхранване. Премахването на изсъхналите цветове ще поддържа теменужките ви свежи и ще насърчи по-голям растеж през лятото.

Петунии

Петуниите са друг идеален избор за бързо оцветяване. „Много популярни сортове петунии са бързорастящи, особено „разпростиращите се“ или „влачещи се“ видове“, обяснява Крис. „Тези видове действат като почвопокривни растения, разпростирайки се на много фута и покривайки големи площи в рамките на един вегетационен период.“

Без редовна поддръжка, петуниите имат навика да стават дълги и да изместват други растения за разсад, така че си струва да ги подрязвате от време на време.

Вербена

Това красиво растение се предлага в различни нюанси на лилаво, розово и червено и добавя ярък цвят и височина към вашия парцел. „Върбинката е много бързорастящо растение, като много разновидности достигат пълния си размер и цъфтят в рамките на няколко седмици“, казва Крис.

„Освен това е доста лесно за поддръжка и вирее на пълно слънце и добре дренирана почва, което го прави отличен за бързо оцветяване в бордюри, контейнери и висящи кошници.“