Фатални грешки в зеленчуковата градина, които ще скапят реколтата ви

От препълнени контейнери до пренебрегване на здравето на почвата, тези често срещани грешки при засаждане на зеленчуци могат да бъдат разликата между процъфтяваща реколта и тъжно изглеждаща чиния с листа от маруля.

Добрата новина е, че дори и да сте допуснали тези грешки, все още има начини да спасите зеленчуците си, преди да е станало твърде късно.

„Има нещо специално в момента, в който откъснеш първите си зеленчуци от собствената си градина. Толкова е трудно да се обясни чувството на удовлетворение и задоволство, което изпитваш, но това е една от най-големите награди на градинарството“, казва Лорън Тейлър, собственик на Outdoor Fountain Pros . „Не става въпрос за постигане на съвършенство, а за това да започнеш нещата с правилния крак и да бъдеш много търпелив.“

Твърде ранно засаждане

Засадете зеленчуците си в неподходящо време и дори най-здравословните семена могат да имат затруднения с растежа.

„Хората се вълнуват при първите признаци на пролетта, но ако почвата е все още студена, зеленчуците трудно се установяват. Изчакването, докато температурите станат по-постоянни, винаги ще даде по-добри резултати“, казва Мирела Баич, старши градински дизайнер в House Designer

Най-доброто правило е да изчакате до края на последните слани във вашия район (обикновено края на април - началото на май в голяма част от Обединеното кралство). Това е най-безопасното време за засаждане на крехки култури като домати и краставици. Ако започвате отглеждането си в оранжерия, тогава не е нужно да се притеснявате.

Избор на грешна почва

Почвата е основата за здрави растения, осигурявайки задържане на важна вода и необходими хранителни вещества. Изборът на грешна почва е лесно пропускаема грешка, която може тихомълком да съсипе реколтата ви.

„Добрата почва е може би най-важният фактор. Често се пренебрегва, но подобряването на почвата преди засаждане прави всичко по-лесно. Получавате по-здрави растения и по-малко проблеми по-късно“, обяснява Мирела.

Ник Уокър, ръководител на отдела по агрономия във Флорет, е съгласен и добавя: „Салатите например растат бързо и разчитат на богата на хранителни вещества почва. Бедната почва води до бледи, слаби листа. Смесете компост преди сеитба, за да подпомогнете бързия, здравословен растеж и по-вкусната реколта.“

Пропускане на правилния график за поливане

„Поливането обикновено е доста реактивно“, казва Мирела. „Или растенията се преполиват, или се оставят, докато очевидно не започнат да се борят. Поддържането на почвата равномерно влажна, вместо преминаване от една крайност в друга, е това, което помага на растенията да растат правилно.“

Ако се затруднявате да спазвате график за поливане, Ангарад Джеймс, бранд мениджър в Maxicrop , има умно решение.

„Инсталирането на система за капково напояване или маркучи за напояване ще достави вода директно до корените, намалявайки риска от гъбични заболявания, или можете просто да използвате лейка и да нанесете вода в основата на растението. Следете за вредители и болести и вземете мерки рано, за да предотвратите сериозни проблеми.“

Пренаселеност на растенията

Зеленчуците, които са твърде близо един до друг, се конкурират за светлина, вода и хранителни вещества, което води до малки реколти и кратък растеж. Според Миреала, това е един от най-бързите начини да превърнете обещаваща зеленчукова леха в разочароваща.

„Една от най-големите грешки е опитът да се отглежда твърде много растения твърде бързо. Лесно е да се увлечем, но пренаселеността обикновено води до по-слаби растения и повече поддръжка. Започването с няколко култури и предоставянето им на пространство прави огромна разлика“, казва Миреала.