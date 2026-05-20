Най-добри растения-компаньони за отглеждане с хортензии за процъфтяваща лятна градина

Засаждането на съпътстващи растения не е само за зеленчуци: правилните комбинации от растения могат дори да помогнат на вашите хортензии да процъфтяват през цялото лято, осигурявайки ви по-пищни и по-плътни бордюри. От напръстници до папрати, тези дуети за засаждане са перфектните съседи за хортензии.

Растение-компаньон, което ще пази хортензиите ви от вредители

Тази умна градинарска техника включва отглеждането на различни култури, билки или цветя заедно, така че те да си бъдат от полза взаимно, като например отблъскване на насекоми, подобряване на почвата или осигуряване на сянка и опора.

„Когато засаждате съпътстващи растения, дръжте ги на около 30 до 45 см от короната на хортензията, за да избегнете нарушаване на основните корени и да оставите чиста зона за поливане“, казва д-р Ръсел Шарп, основател на Eutrema . „Мулчирайте ежегодно през пролетта или есента с листна плесен или компостирана кора, за да смекчите температурните колебания и да намалите лятното засушаване. Поливайте обилно в сухи периоди, вместо да правите чести леки пръски, тъй като обилното поливане насърчава корените да изследват почвения профил.“

Ако искате да сте сигурни, че хортензиите ви ще растат по-големи и по-силни тази година, всичко може да се дължи на съседните им растения. Разгледайте най-добрите за отглеждане заедно:

1. Напръстници

Според Конър Таунинг, водещ градинар в Beards & Daisies, напръстниците и хортензиите са перфектен дует.

„Високите, изправени върхове на напръстника контрастират красиво със заоблената, пълна форма на хортензия - и те се радват на много сходни условия на отглеждане, което ги прави лесни за отглеждане заедно. И двете се нуждаят от частична сянка и влажна, добре дренирана почва. Напръстникът осигурява височина и вертикален интерес, докато хортензията върши работата по-надолу. Класическа комбинация за селска градина с основание.“

2. Английски бръшлян

Плъзгащият се английски бръшлян може да не е най-очевидният избор, но Конър казва, че е брилянтно почвопокривно растение , което да расте около основата на вашите хортензии.

„Потиска плевелите, поддържа почвата хладна и влажна и запълва празнините с целогодишна текстура“, казва той. „Също така вирее на сянка, което често е състоянието, с което се сблъсквате в основата на зряла хортензия. Просто я наблюдавайте и я подрежете, ако започне да става твърде ентусиазирана.“

3. Папрати

Листните папрати растат щастливо сгушени под короната на растенията хидрагения. „Те споделят едни и същи нужди от влага, почва и сянка, което означава, че не са необходими допълнителни усилия за грижата за двете растения“, казва Луси.

„Някои от най-добрите папрати, които да отглеждате с хортензиите си, са японските боядисани папрати, тъй като нежната им, дантелена листа със сребристозелено-бордо цветове контрастира перфектно с по-дебелите листа и смелите цветове на вашите хортензии. Горещо препоръчвам „Pictum“ с металическите му, сребристосиви листа и бордочервени стъбла, с ниската му височина на растеж от 20 см до 45 см, което го прави идеален за подсаждане.“