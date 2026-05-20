Растения, които ще внесат успокояващ японски вид във вашата градина

От скулптурни вечнозелени растения до внимателно оформени дървета, японските градини са известни със своето чувство за спокойствие, баланс и красота - и правилният избор на засаждане може да внесе същото усещане в британската градина.

В продължение на повече от 2000 години японските градини са проектирани като спокойни пространства, където хората и природата съществуват в хармония. Тяхната вечна привлекателност се оформя от шест ключови елемента: пространство, гледки, сянка, архитектура, уединение и фин дизайн.

В основата на тази философия е ниваки - японското изкуство за подрязване и оформяне на дървета и храсти, за да се създаде структура, баланс и атмосфера. Овладяването на практиката изисква години умения, търпение и артистичност, но ефектът може да преобрази градината.

Джейк Хобсън е британски градинар, прекарал години в изучаване на тази естетика. Заедно със съпругата си Кейко, родена в Япония, те основават Niwaki – което се превежда като „градинско дърво“ – марка, посветена на японските принципи на градинарството, красиво изработените инструменти и експертно водените семинари.

Шотландски бор (Pinus Sylvestris)

„Ако имате място, борът е задължителен“, казва Джейк. „Има наистина популярни видове японски бор, като например японски черен бор или червен бор, но местният британски шотландски бор е също толкова добър избор.“

Тези големи, вечнозелени иглолистни дървета, известни с дълголетието си – могат да живеят 500 години – имат грапава кора, тъмни, драматични кичури иглички и могат да достигнат 55 м височина. „Но чрез оформянето им“, добавя Джейк, „което изисква последователно и прецизно подрязване и миниатюризиране, борът може да придобие идиличен древен вид.“

Японско кедрово растение

„Това е моят личен фаворит“, казва Джейк. „В Япония този кедър е известен като Суги. В идеалния случай е по-добре да изберете дървовидната форма, отколкото някой от култивираните храстови сортове, тъй като тя реагира прекрасно на резитбата.“

Една от японските техники, които Джейк използва, се нарича Дайсуги и датира от 14-ти век, когато огромното търсене на дървени чаени къщи е довело до недостиг на дървесина и липса на място за отглеждане на нови дървета. Този гениален метод е позволил на множество нови дървета да пораснат върху едно старо дърво.

„Тези млади дървета са много стройни, много елегантно изглеждащи“, казва Джейк, „създавайки тези поразителни архитектурни форми, които често се описват като живи скулптури.“

Черешово дърво (Prunus x Yedoensis)

В Япония черешовите дървета са били култивирани за първи път в императорските градини през периода Хейан (794–1185) и оттогава са почитани.

Всяка пролет, когато цъфтят, японците празнуват Ханами, фестивал, който винаги е трогателно напомняне за това колко преходна е красотата и колко мимолетен може да бъде животът.

„От тъмночервено до млечнобяло, има много японски сортове, от които да избирате, но за мен тази бяла череша е истинска класика“, казва Джейк. „Обичам нейната тиха простота, способността ѝ да вдъхва усещане за спокойствие и елегантност.“

Японски ирис (Iris ensata)

Нарисувана през 1831 г., „Голямата вълна край Канагава“ от Кацушика Хокусай е широко считана за най-известната картина на Япония. Недалеч от нея е „Ириси“ от Огата Корин, която е нарисувана в началото на 18 век върху чифт златни паравани и изобразява редици от наситено сини ириси.

„Има няколко вида ириси, произхождащи от Япония“, казва Джейк, „които са обичани заради интензивните си нюанси на синьо, виолетово и лилаво. Често се засаждат край брега на езерце или във водна градина.“

Ирисът също така има дълбоко културно значение в Япония, не на последно място заради връзката му със самураите заради листата му с форма на меч, за които се смята, че имат защитни сили и отблъскват злите духове.