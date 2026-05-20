Цветето на годината за 2026 е чиста магия за селската градина

Делфиниумите ще бъдат едни от най-търсените цветя през 2026 г. – и те са точно това, от което се нуждае вашата градина, ако искате височина, цвят и класически чар на вила.

Обявени за Цвете на годината за 2026 г., делфиниумите са обичани заради високите си шпили от сини, лилави, розови и бели цветове, които внасят мигновена структура и лятна драма в бордюри, вътрешни дворове и саксии. Още по-хубаво е, че тези елегантни многогодишни растения привличат пчели и пеперуди и са впечатляващи рязани цветя за вътрешни аранжировки.

Защо делфиниумът е цветето на годината за 2026 г.?

Още: Най-добри многогодишни растения, които трябва да засадите през юни

Коронован от 1-800-Flowers.com , делфиниумът представлява надежда, издигане и позитивизъм към бъдещето - но неговият избор също така се възползва от нарастващата популярност на спокойния лукс и романтичното засаждане на градини в селски стил.

„Високите цветове могат да добавят височина, без да изглеждат твърде внушителни, и могат да се впишат в селски градини или в цветна аранжировка“, казва Ричард Баркър, експерт по градинарство в LBS Horticulture . „Истинските сини цветя могат да бъдат рядко срещани в природата, а делфиниумите могат да имат почти приказно качество, което ги кара да се чувстват изключително специални.“

Вдъхновените от Бриджъртън бледосини и люлякови нюанси също бяха подчертани от Pinterest Predicts 2026 като част от тенденцията си „Студено синьо“ , като търсенията за делфиниуми, хортензии и нигела се увеличават.

Най-добри съвети за отглеждане на делфиниум

Още: Как да отглеждате хортензии в саксии

Когато засаждате делфиниуми, изберете слънчево място с влажна, но добре дренирана почва. Въпреки че могат да се засаждат по всяко време на годината, пролетта и есента са най-подходящи, тъй като по-хладните и влажни условия помагат на растенията да се установят по-успешно. По-високите сортове също трябва да се подкрепят рано, за да поддържат драматичните им цветни шипове.

„Тъй като потенциално могат да достигнат до 2 м височина, не трябва да се отглеждат на ветровито място, тъй като това може да ги преобърне“, казва Ричард. „През пролетта делфиниумите ще трябва да бъдат защитени от охлюви – и това е и най-доброто време за подкрепване на растения, ако отглеждате по-висок сорт.“

„Растението вирее при по-ниски температури и се нуждае от леко влажна почва през лятото, така че се уверете, че растенията не изсъхват в горещо време.“

Освен това, добавянето на песъчинки към почвата по време на засаждане може да помогне за подобряване на дренажа и защита на растенията по време на влажно зимно време.

Още: Цветя, които ще привлекат опрашители в градината ви

„Делфиниумите могат да бъдат гладни растения и ще се нуждаят от редовно подхранване, така че им осигурявайте течен тор на всеки няколко седмици, след като се появят първите им издънки, за да насърчите силен растеж“, казва Ричард.

За да насърчите цъфтежа по-късно през сезона, отстранявайте цветните шипове веднага щом увехнат. След като цъфтежът приключи през есента, растенията трябва да се подрежат до нивото на земята, за да се поддържат здрави година след година.

Най-търсените цветя през 2026 г.

Нуждаете се от още вдъхновение за цветя? Lavender Green Flowers анализира флоралните тенденции, които ще оформят предстоящата година, разкривайки кои цветя са най-търсени в момента:

Още: Най-ароматни цветя за отглеждане в саксии на терасате

Божур

Далия

Сладък грах

Рози

Още: Цветя, които да засадите в зеленчуковата си градина за богата реколта

Космос

Хортензия

Ами Маджус

Калина

Делфиниум

Лалета