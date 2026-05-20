Лесни за поддръжка многогодишни растения, които да засадите през май

Планирайте предварително, като засадите лесни за поддръжка многогодишни растения през май, за да си осигурите дълготраен цвят чак до летните месеци. От красиви божури до лупини, тези сортове осигуряват дълготраен цъфтеж с минимални усилия (и дори ще се завърнат следващата година с правилните грижи).

Още: Само така е правилно да поливате висящите кошници с цветя

„Това е идеалното време за засаждане на многогодишни растения. Преди това ги изкоренявахте и разделяхте точно когато започнат да растат, но сега те обикновено са добре пораснали и са лесно достъпни за закупуване и засаждане“, казва Джак Стукс, бивш старши градинар на Кинг Чарлз, който в момента работи със Савоо .

„Всяка година те просто ще се връщат, така че са чудесни за закупуване, за разлика от едногодишните или двугодишните. След като ги имате, можете да ги разделяте и разделяте на всеки няколко години и те ще ви дават все повече и повече растения.“

Още: 4 стайни растения, които ще ви спасят от мухъла в банята

Това е и чудесен начин да запълните бордюрите си на по-ниска цена. „Многогодишните растения са чудесен начин да спестите пари, тъй като трябва да ги купите само веднъж. За разлика от едногодишните растения, които потенциално могат да издържат само един сезон, многогодишните растения продължават да растат и цъфтят всяка година. Това означава, че харчите по-малко за нови семена или растения“, казва Джак. „С течение на времето те също се разпространяват и запълват градината ви, давайки ви повече растения срещу допълнителни разходи.“

Делфиниуми

Делфиниумите , достойни за красиви тревисти бордюри, предлагат структура и височина на всяка градина. Можете да ги закупите през май като саксийни растения или като сортове с голи корени в много ранна пролет или есен.

Трябва ли да поливате растенията с газирана вода?

„Други, които не можете да разделите, са разделени, но все още са чудесни за засаждане сега, са делфиниумите, но в идеалния случай искате да търсите растения, които можете да разделите, като лесен начин да увеличите обема в градината си и да спестите пари“, казва Джак.

Още: Бързорастящи цветя, които да засадите през май за цвят само за няколко седмици

Божури

„ Божурите са особено хубави в този момент от годината“, казва Джак, който обяснява, че те се връщат година след година.

За да засадите божури през май, изберете саксийни сортове (не с голи корени, тъй като те е най-добре да се съхраняват през есента) и ги поставете на пълно слънце с добре дренирана, богата на хранителни вещества почва. Полейте обилно след засаждане и поддържайте почвата влажна по време на топлите периоди.

Геум растения, дорникум и здравец

Още: Растения, които ще внесат успокояващ японски вид във вашата градина

Според Джак, други многогодишни растения, които можете да засадите през май, включват геум , дорникум и здравец.

„Обикновено тревиста многогодишна градина би била старомоден тип градина и всички тези растения са леснодостъпни. Някои от тях ще умрат през зимата и можете да ги отрежете“, казва Джак. „След това през пролетта те ще се завърнат и можете да ги разделите.“