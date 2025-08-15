Как да убием плевелите през есента, за да предотвратим появата им през следващата година

Как да убием плевелите през есента, за да ги предотвратим в градината през следващата година

Есента е идеалното време за борба с плевелите. Започнете пролетната борба с плевелите, като унищожите широколистните плевели през есента, докато са достатъчно млади, за да се справят. През пролетта плевелите растат бързо и цъфтят. Чакането дотогава за унищожаване на плевелите е безсмислено; те са твърде зрели, за да бъдат засегнати от хербициди.

Много многогодишни плевели и зимни едногодишни широколистни плевели могат да бъдат ефективно контролирани през есента. Можете да ги окопаете или изскубите ръчно, или за упорити плевели можете да приложите преемергенти или широколистни хербициди.

Зимни едногодишни широколистни плевели

Какво е плевел ? Зимните едногодишни широколистни плевели, които поникват през есента и правят голямо пролетно блясък, включват мъртва коприва, обикновена звезденца и охлюв. Те могат да бъдат контролирани с преемергенти, хербициди или чрез ръчно изкореняване.

Пре-емергентите трябва да се прилагат преди поникването на плевелите през есента, обикновено през септември. Изберете продукт според това къде искате да го използвате - в градината или в тревата, тъй като съставките му ще се различават. Не забравяйте да идентифицирате плевелите, които искате да премахнете, и тези плевели трябва да бъдат изброени на етикета.

Ако пропуснете периода преди поникване и плевелите активно растат, можете да окопаете, изгребете или изкопаете разсада, ако предпочитате да избягвате химикали или ако имате само няколко плевели. Също така, честото косене, за да се предотврати образуването на семена, ще помогне.

Контролът на есенните плевели може да включва и течни или гранулирани широколистни хербициди, които ще унищожат едногодишните зимни разсади. (Вижте „Широколистни хербициди за есенни плевели“ по-долу.)

Многогодишни широколистни плевели

Многогодишните широколистни плевели са друга история. Те са по-трудни за контролиране ръчно, защото имат по-обширна коренова система. Глухарчетата, например, имат дълъг стержнев корен и е трудно да се изкопаят и да се извлече целият корен. Всяка пропусната част, която остане, ще бъде вкоренена отново. Ако обаче имате само няколко на отдалечено място, може да искате да ги оставите да цъфтят през пролетта като ранно опрашително растение. Отстранете обаче семената, след като поникнат, в противен случай те могат бързо да се размножат.

Други често срещани широколистни многогодишни плевели включват канадски бодил , поветица , покелистник , живовляк и земен бръшлян . Многогодишните плевели умират през зимата и израстват отново през пролетта, точно както нашите декоративни многогодишни растения. През есента плевелите складират хранителни вещества, за да се подготвят за зимата, и това е най-подходящото време да ги унищожим с хербициди. Химикалът се премества надолу към корените заедно с въглехидратите, които се придвижват надолу към корените.