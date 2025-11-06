Изглежда, че някои тайни все още са скрити под почвата. Известен още като пчелен храст, пчелен храст и звездоцвет, поречът е едногодишно тревисто растение, което може да се самозасява и да се връща година след година - ако му позволите. Той е годен за консумация, лесен за отглеждане и наистина красиво цъфтящ едногодишен заради яркосините си цветове с форма на звезда. Но истинската му красота се крие в способността му да служи не само като красива покривна култура, но и като растение-компаньон.

То привлича опрашители като медоносни пчели и земни пчели, държи настрана вредители като доматен червей и зелев червей, действа като жив мулч за подхранване на почвата и привлича полезни насекоми като дантела и калинки. Всички тези неща заедно могат да доведат до по-добри добиви.

По-добро ли е едно растение-компаньон? Ами, да! Това е така, защото поречът може също да подобри вкуса на вашата продукция, така че да получите не само по-добро количество, но и по-добро качество. И най-хубавото? Поречът е добър спътник за широк спектър от растения. Домати, ягоди, бобови растения, спанак, кръстоцветни и тикви - списъкът е безкраен.

Как да засадите пореч в градината си за максимален добив

Ако искате да донесете изобилна реколта в двора си , трябва да знаете как да отглеждате правилно растенията-компаньони, в този случай пореч. Можете да започнете отглеждането на пореч със семена, тъй като те покълват лесно. Можете също да го пресадите, но тъй като има дълъг корен, не се справя добре с процеса. Също така, трябва да намерите слънчево място с добре дренирана почва за засаждане, въпреки че растението ще понесе и частична сянка. Също така, поречът се нуждае от малко вода, ако изобщо има такава, тъй като растенията в земята обикновено не се нуждаят от поливане, а водата от дъждовните води обикновено е повече от достатъчна.

Въпреки това, не само как го засаждате, но и къде го засаждате, е важно, когато го използвате като спътник. Засадете по едно растение пореч на всеки 90 до 120 см в центъра на реда с плъстяща се мрежа, между редовете на около 30 до 36 см от всеки ред като лента, на противоположните краища на зеленчукова леха, между зеленчукови растения или просто го засадете около перголите - каквото ви е най-удобно.

Просто се уверете, че оставяте достатъчно място за растежа му, а също така правилно планирайте и разпределете зеленчуковите си растения . Поречът обаче не заема много място.