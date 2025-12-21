Как да подрежете коледната звезда за богат цъфтеж

Когато се подготвяте за зимния сезон с традиционна декорация, може би търсите прости начини да включите коледната звезда в празничната си декорация . След като сезонът приключи обаче, много хора може да се откажат от растенията си коледна звезда (Euphorbia pulcherrima) до февруари или март.

Коледната звезда е любима на всички – наторете я с този зеленчук и ще ви радва цяла зима

Истината е, че не е нужно да изхвърляте тези растения и да купувате нови, когато зимата отново настъпи. Саксийните сортове могат да издържат години наред, ако се грижите добре за тях. Можете да пресадите саксийните си коледни звезди на открито

За да поддържате вашите растения коледна звезда процъфтяващи и готови за максимален цъфтеж през предстоящите празнични сезони, можете да предприемете няколко ключови стъпки за резитба в месеците между тях. Вместо да изхвърляте коледната звезда, когато настъпи март, трябва да я подрежете отново в края на март или началото на април, след като приключи с цъфтежа. Тя трябва да покаже силен растеж по-късно през пролетта и трябва да я подрежете отново през лятото. Спазването на този график за резитба, докато поливате и торите коледната звезда - заедно с това да я държите на тъмно в продължение на няколко седмици, започвайки от края на септември - би трябвало да ѝ даде най-добрия шанс да образува най-ярки цветове по време на естествения си цъфтеж през ноември и декември.

Още: Значението на коледната звезда: Дълбока символика и доза митично вдъхновение

Как правилно да подрязваме коледните звезди през пролетта

Коледните звезди цъфтят до четири месеца. След като растението започне да губи цвета си - обикновено в края на март или началото на април - можете да го подрежете, за да го укрепите и да го подготвите за цъфтеж през следващия празничен сезон. Тъй като листата и прицветниците (което е името на ярко оцветените листа, които приличат на цветни венчелистчета на коледната звезда) естествено започват да окапват през пролетта, можете да подрежете клоните. Отрежете всички избледнели и изсъхнали части на коледната звезда и подрежете клоните, така че да останат само между 10 и 20 сантиметра височина. Опитайте се да направите разрезите точно над всички листни възли. Растението ще прилича на пън. Използвайте остри, чисти ножици или лозарски ножици, тъй като лошите разрези с тъпи инструменти могат да наранят растението. Носете ръкавици, тъй като млечният сок може да раздразни кожата на някои хора.

Как да удължите живота на коледната звезда

След резитбата можете да се подготвите да преместите растението навън в края на пролетта или началото на лятото. Едно от нещата, които трябва да знаете, преди да засадите коледната си звезда навън или да преместите саксията навън, е, че трябва да изчакате, докато всички възможности за замръзване отшумят. Нощните температури от 13 градуса по Целзий или по-високи са идеални. Когато го местите навън, трябва да го пресадите в съд, чийто диаметър е с 5 до 10 сантиметра по-голям от оригиналната саксия, или да го поставите в градинска леха, която получава частично слънце.

Подрежете коледната звезда отново в края на лятото за празничен цъфтеж

Още: Ето как да поливате коледна звезда, така че да НЕ умре след празниците

След като го преместите навън, то би трябвало да се регенерира и да започне да показва енергичен нов растеж. След това можете да извършите допълнителна резитба през лятото, обикновено около август, за да го подготвите за естествения му празничен цъфтеж. Отрежете всички издънки на растението коледна звезда, така че на всяко от тях да останат само три до четири листа. Резитбата през август би трябвало да помогне на растението да поддържа компактна форма, желана за празнична демонстрация. Точно както направихте при предишната резитба, носете ръкавици, за да се предпазите от потенциално дразнене на кожата от сока, и използвайте остри режещи инструменти, за да дадете на растението най-добър шанс за оздравяване.

След като завършите тази резитба през август, не бива да подрязвате растението отново чак до края на празниците. Отрязването на всички издънки между август и зимата вероятно ще повлияе негативно на способността на коледната звезда да създаде червените си цветове за празниците.

Още: Коледна звезда - за кого това цвете може да бъде опасно

За да си осигурите най-желаните цветове след последната резитба, трябва да поставите растението на тъмно, започвайки от края на септември. То се нуждае от между 14 и 16 часа пълна тъмнина през нощните часове, за да се гарантира, че червеният цвят е възможно най-ярък. След като червеният цвят отново стане силен, обикновено до началото на декември, можете да започнете да го показвате както обикновено, без да го държите на пълна тъмнина през нощта.