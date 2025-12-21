"Шампионска среща – човешка и истинска": Голям жест от Карлос Насар в дните преди Коледа

В навечерието на коледните празници олимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар гостува на спортистите с интелектуални затруднения от Федерация Адаптирана Физическа Активност – България, ръководена от Слав Петков. Спортист №1 на България за 2024 година зарадва всеки с коледен подарък, а спортистите му поднесоха ръчно изработена медена коледна къщичка от тяхната работилница „Малката къщичка“ - символ на споделеност и личен принос.

Карлос Насар гостува на спортисти с интелектуални затруднения

Срещата протече непринудено, без официална програма. Световният и европейски шампион разговаря със спортистите, отдели време и внимание, а атмосферата беше изпълнена с усмивки и радост.

🏆 Шампионска среща – човешка и истинска В навечерието на коледните празници сред нашите спортисти с интелектуални... Posted by FAPA Bulgaria on Saturday, December 20, 2025

"Като лице на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което България ще приеме през 2026 година, Карлос Насар показа подкрепа не с думи, а с присъствие. За участниците това бе знак на доверие и признание", написаха от ФАФА в социалните мрежи.

"С благодарност споделяме и жеста му – подаръците, с които зарадва всеки един спортист. Усмивките бяха искрени и неподправени. А спортистите му подариха нещо, направено с ръце и сърце – ръчно изработена медена коледна къщичка, създадена в тяхната #МалкатаКъщичка. Символ на споделеното, на усилието и на радостта да дадеш нещо лично и истинско. Това бяха едни от онези коледни мигове, които не се забравят", допълниха от организацията.

ОЩЕ: 3 жалби отново дадоха тема за размишление на Карлос Насар за неговото бъдеще