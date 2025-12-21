Тези 2 неща са ключови за растенията ви през зимата

След като есенната реколта е прибрана, изглежда, че ние, градинарите, нямаме какво друго да правим, освен да преглеждаме каталози със семена и да правим планове за пролетта. Но ако искате да продължите да отглеждате храна през цялата зима, няма причина да спирате. Градината в контейнери на закрито може да ви даде възможност да отглеждате повече пресни храни в уютните стени на вашия дом. Изберете правилните видове лесни за отглеждане зеленчуци , осигурете ярко слънце и използвайте правилния вид почва за успешен проект тази зима.

Зимен храст, идеален за бордюри, който има ароматни пролетни цветове

Има многобройни предимства от отглеждането на градини в контейнери през цялата година. Отглеждането на растения в саксии и кашпи ни дава гъвкавостта да ги местим, позволява ни да използваме различни видове почва от тази в земята и ни позволява да местим хранителни култури на закрито или на открито, когато е необходимо. Ако започнете да отглеждате храна в дома си през зимата по този метод, осигурявайки подходящи условия и избирайки най-добрите зеленчукови и билкови култури, не само ще имате източник на местна храна през студените месеци, но можете и да преместите контейнерите навън, когато времето се затопли отново.

Светлината и почвата са ключови за зимното градинарство на закрито

Още: Стайното растение, което вирее с малко вода и е лесно за грижи

Най-голямото ограничение за отглеждането на растения на закрито е светлината. Повечето градински зеленчуци изискват пълно слънце, така че не всички домове имат достатъчно светлина, за да произвеждат реколта. Тези със зимни градини са изключения, както и жилищата с големи прозорци или плъзгащи се стъклени врати, ориентирани на юг. През зимата слънцето е под по-нисък ъгъл, така че всъщност може да имате повече пряка слънчева светлина, влизаща в дома ви през студените месеци, отколкото през останалата част от годината, в зависимост от това къде живеете. В допълнение към прозорците за контейнерни градини, друг вариант е да използвате лампи за отглеждане – или може да искате да използвате комбинация от двете. На закрито, растенията за производство на храна ще се нуждаят от 12 до 16 часа излагане на светлина, ако разчитате на изкуствено осветление.

Трик за отглеждане на процъфтяващи растения розмарин на закрито

В допълнение към светлината, другите два фактора, за които е изключително важно да се знае, когато отглеждате храна в контейнери по всяко време на годината, са почвата и дренажът. Въпреки че може да изглежда като рентабилен избор, не използвайте почва от земята, за да отглеждате градината си в контейнери у дома, в противен случай може да се сблъскате с проблеми с болести или вредители. Вместо това използвайте добре дренирана почва за саксии, за да напълните саксиите и кашпите си. Като говорим за саксии и кашпи, проверихте ли ги, за да се уверите, че имат дупки на дъното? За да предотвратите гниене на корените на растенията, тези дупки са от съществено значение. Също така ще искате да поставите чинийки под саксиите, за да предотвратите щети от вода на дома ви. Просто се уверете, че изпразвате чинийките след поливане.

Как да използвате оризова вода като естествен течен тор

Какво да сеете и засаждате за вътрешна градина с контейнери

Има много градински зеленчуци, които растат прекрасно на закрито през зимата – и можете да ги посеете от семена, така че няма да се налага да се притеснявате за закупуване на разсад. Зеленчуци за хладния сезон като маруля и рукола растат добре в дома. Същото важи и за градинския грах. Ако обмисляте да отглеждате култури за топлия сезон като домати, чушки, краставици и боб у дома, можете да ги засадите и тях, но изберете компактни сортове за най-добри резултати.

Още: Растения, които трябва да наторите с яйчени черупки

За допълнителен вкус на зимните ви ястия, може да помислите за добавяне на билки към вашата градина в саксии. Има широка гама от ароматни растения, които можете да отглеждате на закрито през студените месеци, включително едногодишни като босилек и кориандър, и многогодишни като лук, риган, мента, градински чай и мащерка. Всички те могат да се отглеждат от семена или можете да проверите в разсадниците за разсад. След като засадите градината си, полейте обилно зеленчуците, когато почвата е суха на допир. За билките поливайте според препоръките за всеки вид.