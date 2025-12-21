Новиков обясни условията си, но остави вратата отворена: Ако Златева направи компромис, и аз ще направя

Олимпийският шампион от Париж 2024 - Семен Новиков, говори пред журналисти по актуални теми около развитието си. Натурализираният украинец беше специален гост на традиционния коледен турнир, организиран от Национален спортен клуб "Олимп" в басейн Диана. Събитието е свързано с благотворителната кауза „Коледа в кутия за обувки“, която цели да осигури подкрепа за деца в неравностойно положение. Новиков обясни условията си, за да бъде национал, но остави вратата отворена спрямо Станка Златева.

Ще се бори ли Новиков за България?

"Мисля, че хората виждат всичко. Знам как се готвих за олимпийски игри и не съм съгласен как те искат от мен да се готвя. Моите условия са те да бъдат съгласни на подготовката, с която се готвих за олимпийските игри. Личният ми треньор трябва винаги да е с мен. Не съм се срещал с треньора на националния отбор, не предлагам да го сменят, но не могат да ми налагат кой да ми е личен треньор", заяви Семен Новиков.

ОЩЕ: От село Бисерци до олимпийския връх: Малкият професор на голямата борба

"Те искат да откраднат работата на личните треньори. Аз нищо не губя. Ако аз не усещам, че ще стана шампион по начина, по който те искат да се готвя, защо да го правя? Да съм само участник? За мен не е интересно. Интересно е да се боря за злато", добави той.

"Ако Станка Златева промени своята политика към нас, ако ще намерят компромиси, съм готов и аз на компромиси. Но трябва да има комуникация", обясни украинецът, попитан за новината, че Шамил Мамедов ще се състезава за България.