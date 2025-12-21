Спорт:

Седмична прогноза за времето за 22-28 декември 2025 г.

21 декември 2025, 17:30 часа 374 прочитания 0 коментара
Седмична прогноза за времето за 22-28 декември 2025 г.

В началото на Коледната седмица ще бъде предимно облачно. Температурите ще се задържат без съществена промяна, минималните - между минус 2° и 3°, а максималните - между 5° и 10°. Във вторник ще е почти тихо и на много места в низините и котловините ще остане мъгливо, слаби превалявания от дъжд ще има в крайните източни райони. В сряда дъжд ще превалява на места в Северна и Западна България. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от североизток, а през нощта срещу четвъртък и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Снежинките като екзотика: Климатичните промени ни отнеха бялата Коледа (ГРАФИКИ)

До края на седмицата

В четвъртък валежи ще има на много места в цялата страна. Повишена вероятност да са значителни по количество има в югозападната половина от страната. Температурите ще са почти без денонощен ход, предимно между 0° и 5°, по-високи в югоизточните райони.

Със застудяването във високите полета в Западна България и Предбалкана дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. В петък валежите ще спрат, а вятърът ще отслабне. Ще се задържи предимно облачно с температури, в по-голямата част от страната, близки до нулата. През почивните дни вятърът ще се ориентира от юг-югозапад, в много райони ще стихне. Ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Минималните температури ще се понижат, а дневните ще се повишат с 2-3 градуса.

Идва ли сняг за Коледа? Прогноза за времето до края на декември 2025 г.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето седмична прогноза за времето времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес