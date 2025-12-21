Седмична прогноза за времето за 22-28 декември 2025 г.

В началото на Коледната седмица ще бъде предимно облачно. Температурите ще се задържат без съществена промяна, минималните - между минус 2° и 3°, а максималните - между 5° и 10°. Във вторник ще е почти тихо и на много места в низините и котловините ще остане мъгливо, слаби превалявания от дъжд ще има в крайните източни райони. В сряда дъжд ще превалява на места в Северна и Западна България. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от североизток, а през нощта срещу четвъртък и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух, показва прогнозата за времето на НИМХ.

До края на седмицата

В четвъртък валежи ще има на много места в цялата страна. Повишена вероятност да са значителни по количество има в югозападната половина от страната. Температурите ще са почти без денонощен ход, предимно между 0° и 5°, по-високи в югоизточните райони.

Със застудяването във високите полета в Западна България и Предбалкана дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. В петък валежите ще спрат, а вятърът ще отслабне. Ще се задържи предимно облачно с температури, в по-голямата част от страната, близки до нулата. През почивните дни вятърът ще се ориентира от юг-югозапад, в много райони ще стихне. Ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Минималните температури ще се понижат, а дневните ще се повишат с 2-3 градуса.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock