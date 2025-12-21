Църковен празник на 22 декември: Почитаме голяма светица, спазват се редица традиции и обичаи

На 22 декември е празникът на Света великомъченица Анастасия. Празнуват всички с имената Анастасия, Анастас, Атанаска, Сия, Сийка, Тана, Таско, Ася. Ето какви са традициите, поличбите и забраните на този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави според народните и църковните вярвания.

Житие на Света великомъченица Анастасия

Православният празник 22 декември (4 януари по стар стил) е денят на паметта на Света Анастасия, която е наричана още Избавителка от окови и се смята за покровителка на родилките.

Анастасия е родена в Рим. Баща ѝ е бил езичник, а майка ѝ - тайна християнка. Тя е отгледана от свети Хризогон, от когото Анастасия също се е научила да проповядва. Майка ѝ умира млада и баща ѝ се жени против волята ѝ. Но момичето твърдо решава да посвети живота си на Бога. Преоблечена като просякиня, тя често посещава затворници в римските затвори, носейки им храна, лекувайки ги и хранейки ги. Учителят на Анастасия, Хризогон, също е затворен там, измъчван, за да бъде принуден да се отрече от вярата си. След екзекуцията му, Анастасия напуска Рим, за да се скита, помагайки на нуждаещите се и проповядвайки християнство. Тя вдъхва надежда на мнозина и ги избавя от отчаяние, скръб и страх. За това е наречена „Избавителката от окови“.

Вестта за скитницата стигнала до император Диоклециан, който хванал Анастасия и я принудил да се отрече от вярата си. Първосвещеникът решил да я оскверни, но щом я докоснал, веднага ослепял и скоро починал в мъки. Решили да изгорят светицата жива - момичето умряло, но тялото ѝ останало недокоснато от огъня. На мястото на гроба ѝ била построена църква, кръстена в чест на светата великомъченица.

Традиции, обичаи и забрани на църковния празник на 22 декември

Признаците на деня се използват, за да се определи какво ще бъде времето през следващите дни и в навечерието на Нова година: ако на този ден вали сняг, след това ще вали дъжд; снежна буря през деня означава слана през нощта.

Вярва се, че ако на този ден е слънчево, ще има хубаво време в новогодишната нощ, а ако е облачно, очаквайте снежна буря.

На 22 декември църквата осъжда нецензурния език и ругатните, мързела, клюките, завистта и отмъщението. Не бива да се отказва помощ. Рождественският пост продължава за тези, които го спазват.

Според народните вярвания на този ден не трябва да си пробивате ушите за обеци – ще отнеме много време да заздравеят.

Света Анастасия е почитана като покровителка и помощница на жените, особено на бременните, и като лечителка. На този православен празник към светицата се отправят молитви с молба за облекчение от страха за бъдещето, помощ по време на раждане, защита на майките и бебетата от болести и защита на семействата от несгоди. Света Анастасия се смята и за покровителка на затворниците.

На този ден е обичайно да се вършат домакински задължения: почистване на къщата и двора, пране на дрехи и миене на прозорци.

