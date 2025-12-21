Трагедия зад решетките в Мичиган: Смъртта на българина Ненчо Ганчев повдигна въпроси за човешките права в САЩ

Един рутинен административен процес се превърна в смъртна присъда за 56-годишния български гражданин Ненчо Ганчев. Мъжът, който е прекарал повече от три десетилетия в Съединените щати, издъхна при неизяснени обстоятелства в миграционния център в Болдуин, щата Мичиган. Докато официалните власти сочат „естествени причини“, разкази за нечовешки условия и липса на медицинска грижа превърнаха случая в политически скандал, стигнал до Вашингтон.

Капанът: От интервюто до ареста

Ненчо Ганчев пристига в САЩ преди повече от 30 години със студентска виза. През годините той изгражда живот в Америка – създава малка транспортна компания, работи неуморно като шофьор на камион и се опитва да узакони статута си.

Фаталният обрат настъпва на 23 септември. По ирония на съдбата, Ганчев е задържан точно по време на интервю за получаване на „зелена карта“. Арестът е част от мащабната операция „Midway Blitz“ на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE), при която бяха задържани над 3000 души. Това е и последният път, в който съпругата му го вижда жив.

Три месеца в „ада“ на Болдуин

Ганчев прекарва близо три месеца в ареста в Болдуин. През този период близките му получават тревожни сигнали за условията там. Според информация, цитирана от разследващи журналисти и правозащитници, задържаните са били подложени на:

Екстремни температури: Сигнали за неотоплени помещения в суровата зима на Мичиган.

Глад и лошо качество на храната: Недостатъчни порции, които не отговарят на никакви диетични нужди.

Липса на хигиена: Системно неглижиране на санитарните условия.

Най-критичният момент обаче се оказва медицинската грижа. Ганчев е страдал от диабет тип 2 – състояние, което изисква строг контрол на кръвната захар и навременна терапия. В понеделник вечерта, по време на рутинна проверка, той е открит в безсъзнание на пода в килията си. Смъртта е констатирана малко по-късно.

Политически отзвук и обвинения

Случаят не остана незабелязан по високите етажи на властта в САЩ. Две жени конгресмени вече официално изискаха пълно разследване и отчетност от страна на имиграционните власти. Те се позовават на системни нарушения на човешките права в конкретния център в Болдуин.

В опит да оправдаят задържането му, властите посочиха стари регистрации за дребни простъпки отпреди 17 години. Близките му обаче са категорични: Ненчо никога не е бил осъждан, няма криминално досие и е бил уважаван член на общността, който е плащал данъците си и е работил почтено.

В търсене на истината

В момента съпругата на починалия българин води битка за справедливост. Нает е адвокат, който да представлява семейството в предстоящото разследване. Основният въпрос, на който трябва да отговори аутопсията, е: Доколко лошите условия и евентуалният отказ от медицинска помощ за диабета са довели до фаталния край?

Докато тялото на Ненчо Ганчев се очаква да бъде предадено на семейството, случаят остава отворена рана за българската диаспора и поредно доказателство за пукнатините в американската имиграционна система, където понякога бюрокрацията се оказва по-силна от правото на живот.

