Как е правилно да се засади туя, за да се вкорени?

Много градинари мечтаят за зелен жив плет от туя, но не всеки знае, че успехът зависи от нещо повече от поливане или торене. Ключът се крие в правилната подготовка на ямата за засаждане на растението. Ето как правилно да засадите туя, за да сте сигурни, че тя ще се вкорени и ще ви радва със зеленината и свежестта си.

Правилно засаждане на туя

Дупката за засаждане на туря трябва да е поне два пъти по-голяма от кореновата топка. Това позволява на корените да се развиват свободно и да получават достатъчно въздух.

Опитните градинари съветват да се обръща внимание не само на ширината, но и на дълбочината на дупката. Твърде дълбокото засаждане може да доведе до гниене на корените. На дъното на дупката винаги се поставя дренажен слой от натрошен камък или експандирана глина. Това предпазва растението от застояла вода и осигурява оптимални условия за развитие и растеж на корените. След това дупката се запълва със смес от плодородна почва, торф и пясък. Тази комбинация прави почвата рохкава и хранителна.

Важно е кореновата шийка на туята да е на нивото на земята. Ако е заровена твърде дълбоко, растението ще се разболее и ще се развива слабо. След засаждането, леко уплътнете почвата около растението и го полейте обилно. Това помага за премахване на въздушните джобове и укрепване на корените.

Мулчирането на ствола на храста кора или торф задържа влагата и предпазва почвата от изсъхване. Освен това предотвратява растежа на плевелите.

През първите няколко седмици туята се нуждае особено от редовно поливане. Недостатъчната влага през този период може да съсипе всичките ви усилия. Торовете трябва да се прилагат едва месец след засаждането. Твърде ранното прилагане на тор може да увреди деликатните корени.

Ако спазвате тези правила, туята бързо ще се адаптира и ще започне да расте енергично. Зеленият жив плет не само ще украси градината ви, но и ще осигури надеждна защита от вятър и прах.

Правилното изкопаване на дупката за засаждане е туя е проста стъпка, на която много градинари не отдават необходимото значение. Но именно тя определя дали растението ще се вкорени и как ще вирее. След успешно вкореняване на туята е важно да се грижите правилно за нея.

Неправилната грижа за туите, включително прекомерната употреба на торове като урея, може сериозно да навреди на здравето им. Важно е да знаете точно колко често и колко вода са необходими на туите, за да им се осигурят оптимални условия за растеж и развитие.

