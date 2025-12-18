Как да размножавате овощни дървета чрез пъпкуване

Методът на размножаване чрез пъпкуване може да се разглежда като подмножество на присаждането; това е метод на присаждане, при който отделна пъпка – за разлика от по-голяма част от издънката с множество пъпки – се прикрепя към подложката. Най-използваните подметоди на пъпкуване са Т-образното пъпкуване и чип-пъпкуването.

Както при обикновеното присаждане, подложката и издънките трябва да са съвместими. Ще ви трябват напълно развити и спящи пъпки. Можете да засадите саксийни или засадени кореноплодни подложки, когато достигнат диаметъра на молив. Съберете здрави, здрави издънки от текущия сезон с ясно изразени пъпки като ваши издънки в края на лятото. Отстранете парчетата от листата на издънката, но оставете дръжката (листното стъбло). За присаждане на чип, направете разрез надолу в подложката под ъгъл от 45 градуса и след това оформете формата на чип с втори разрез надолу. Отрежете пъпката от издънката по същия начин. Поставете чипката от пъпката в разреза с форма на чип в подложката.

Ако използвате еластична лента от полиетилен с ниско молекулно тегло, можете да покриете напълно пъпката, защото лентата е дишаща и позволява на влагата да прониква. Пъпката в крайна сметка ще се отдели от лентата и тя ще се разложи. Ако използвате други видове лента, оставете върха на пъпката да се подава от лентата.

При Т-образното оцветяване, в подложката се прави Т-образен разрез и частта от пъпката се пъха вътре в него. Някои размножители предпочитат чип пъпкуването пред Т-образното, защото чип пъпкуването може да се извършва през повечето време на годината и е по-успешно от Т-образното оцветяване. И при двата метода, дръжте лентата до пролетта. Преди отваряне на пъпките проверете дали присадката на пъпката се е прихванала; ако е така, отрежете подложката точно над пъпката.

Размножаване на овощни дървета чрез въздушно наслояване

При въздушно отлагане клоните на дърветата се насърчават да развият корени, въпреки че все още са прикрепени към дървото. За овощните дървета препоръчителният период за този процес е от април до май.

За да направите въздушен слой, изберете подходящ клон на плодно дърво с диаметър приблизително колкото молив и мястото на клона, от което искате да растат корените. Остържете пръстен от кората с диаметър 3,8 до 5 см точно под мястото, което сте избрали за корени, като премахнете дървесината, зелените частици и камбия - слоят между дървесината и съдовия слой (ксилемата) на дървото. По желание можете да нанесете хормон за вкореняване върху пръстена на това място. Увийте плътно около отрязаната зона мокър сфагнумов мъх, кокосови влакна или дори топка мокра почва и покрийте здраво с найлонов плик или прозрачно полиетиленово фолио, като осигурите малък отвор за напояване. Поддържайте мъха влажен чрез редовно поливане. В зависимост от това кое плодно дърво отглеждате, можете да очаквате да видите корени да се появяват след три седмици до три месеца.

Внимавайте за покафеняване и зрели корени, които се виждат през пластмасата, което ви показва, че е време да премахнете новото дърво. Запазете колкото е възможно повече от оригиналния клон под новите корени. Поставете новото дърво в сфагнумов мъх, поставете го на сянка и го предпазвайте от изсъхване с редовно поливане и пулверизиране. Поставете найлонов плик с няколко дупки върху дървото, за да поддържате върха на дървото, докато корените все още се развиват. Пробийте още дупки в найлоновия плик, докато кореновата система се развива, така че влажността вътре и извън плика да е еднаква. Един вариант на техниката на въздушно наслояване включва плътно навиване на тел около клона, вместо да режете кората.