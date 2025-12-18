Не забравяйте да направите това с луковиците си през декември, за да не посрещнете пролетта без цветя

Нека видим какво да търсите и как да се грижите за луковиците си, така че да ви възнаградят с пъстра и красива гледка през пролетта. Този кратък преглед ще ви помогне да забележите първите признаци на проблеми, преди да се разпространят скорострелно. Само няколко минути са достатъчни, за да се уверите, че луковиците ви са в идеални условия и ще оцелеят безопасно до пролетното засаждане. Декемврийската проверка наистина е важна и ви позволява да спасите това, което все още може да се спаси.

Как правилно да съхранявате луковиците си през зимата?

Зимното съхранение не е просто прибиране на луковиците „до пролетта“. Те постоянно живеят, дишат и реагират на условията, които им осигурявате. Идеалното място трябва да е хладно, но не мразовито, в идеалния случай 4-8°C. Също така трябва да е проветриво, леко засенчено и без течение. Твърде високата температура причинява изсушаване, докато твърде ниската температура рискува замръзване.

Преди зимата луковиците и грудките на цветята трябва да се почистят от почвата, но не и да се измиват. Влагата е най-големият им враг – тя насърчава гниенето и бързото развитие на мухъл. Най-добре е да ги подредите в кутии, отгоре покрити с леко влажен пясък, дървени стърготини или сух торф. Слоевете трябва да бъдат разделени, така че луковиците да не се допират директно една до друга.

Ако съхранявате по-чувствителни видове, като далии или гладиоли, обърнете още повече внимание на добрата вентилация и умерената влажност на материала, в който са поставени. Това е много важно за тях.

Не забравяйте декемврийската проверка – ще спаси градината ви

Декември е идеалното време за бърза проверка на зимните ви запаси. През първите седмици след съхранението на луковиците ги проверявайте на всеки две седмици, а от януари нататък ще е достатъчна месечна проверка. През декември обаче проверката ви може да определи успеха на цялата ви колекция.

Какво да търсите?

Плесен и цъфтеж – бели, сиви или зеленикави петна са първият предупредителен знак. Веднага отделете такива екземпляри от здравите.

Мекота на луковиците – леко ги стиснете. Те трябва да са твърди. Ако станат гъбести или хлъзгави, започват да гният.

Степен на сухота – ако са много леки, набръчкани или твърди като камък, обикновено не могат да бъдат спасени. Леко набръчканите луковици все още имат шанс. Понякога преместването на сандъчето в малко по-хладно, но влажно помещение за 1-2 дни или лекото навлажняване на почвата помага. Ако забележите плесен, действайте незабавно. Изрежете засегнатите места с чист нож и поръсете отрязаното място с канела или активен въглен на прах. Също така, отстранете част от почвата, ако е станала твърде влажна, и я заменете с прясна почва. Декемврийската проверка е най-подходящото време за предотвратяване на разпространението на проблемите, преди те да са се разпространили из цялата кутия.

Как да засадите презимували луковици на цветя?

След като сланите отминат и почвата започне да се затопля, можете да подготвите луковиците си за връщане в градината. През пролетта бързо ще видите дали презимуването е било успешно. Здравите луковици са твърди, без тъмни петна и имат забележимо тегло.

Преди засаждане отстранете всички останали повредени участъци. Луковиците на далии обикновено се засаждат през май, а луковиците на гладиоли могат да се засаждат още през април. Поддържайте разстояние от 25–40 см, в зависимост от вида. Почвата трябва да е плодородна, добре дренирана и обогатена с компост. В по-тежки почви си струва да добавите пясък или фин чакъл, за да предотвратите задържането на вода около луковиците. Изберете слънчево място, защитено от силни ветрове, тъй като растенията ще цъфтят по-малко ефективно на частична сянка.

