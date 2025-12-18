Дърветата, които НЕ трябва да се подрязват през декември

Дори през декември списъкът със задачи за градинарите не свършва - той включва задачи като събиране на останалите листа и мулчиране, ако няма сняг. Някои граднари дори планират резитба на дърветата в градината през последния месец от годината, но не всички дървета трябва да се подрязват през декември.

Опитният градинар Марта Стюарт споделя, че резитбата през декември няма да убие растението, но може да го принуди да насочи енергията си към образуване и растеж на нови листа, а не към цъфтеж през пролетта. Ето кои дървета не трябва да се подрязват през декември.

Дрян

Ако искате вашият дрян да изглежда най-добре през пролетта и лятото, избягвайте да го подрязвате през зимата.

„Тези дървета образуват цветни пъпки върху стара дървесина от предишния вегетационен период. Зимната резитба ще наруши естествения цикъл на растеж на дървото“, казва арбористът Дейвид Хорват.

Вместо това, той препоръчва резитба на дряна две до три седмици след като приключат с цъфтежа.

Череша

Подрязването на стара дървесина през зимата намалява броя на цветовете и изчерпва ресурсите на дървото.

„Зимната резитба унищожава пъпките и намалява красотата на пролетния цъфтеж на дървото. Премахването на твърде много жива дървесина в периода на покой намалява енергийните резерви на дървото, необходими за пролетния растеж“, казва Марта Стюарт.

Вместо това, резитбата трябва да се извършва след цъфтежа, когато всички венчелистчета са опадали.

Червен бук

Подрязването на червения бук през студените месеци ще доведе до по-малко пъпки и цветове.

„Тези дървета цъфтят върху стара дървесина от предишния вегетационен период. Дървото разчита на естествения си пролетен растеж, за да запази структурата и дивата си природа. След като пролетният цъфтеж приключи, подрежете дървото, за да запази естествената си форма“, казва Хорват.

Крепова мирта

Креповата мирта цъфти в средата до края на пролетта и произвежда изобилие от красиви цветове през цялото лято. Подрязването през есента или началото на зимата обаче може да компрометира новия растеж, тъй като може да бъде изложена на минусови температури, преди да влезе в период на покой.

„Резитбата трябва да се извършва в края на зимата до началото на пролетта, а прецъфтелите цветове трябва да се премахват през целия период на цъфтеж, за да се поддържа спретнат вид“, казва Хорват.

Люляк

Ако искате да увеличите броя на ароматните лилави метлици по люляците, като ги подрязвате след цъфтежа - в края на пролетта, а не през зимата.

„Зимната резитба принуждава растението да отделя енергия за прекомерен вегетативен растеж, а не за цъфтеж“, казва Стюарт.

Тъй като люляците цъфтят върху стара дървесина, зимната резитба ще ви лиши от красиви цветове.

