7 неочаквани приложения на олио за готвене в градината

Готварското олио е нещо, което обикновено се среща в кухнята. Полезността му обаче не е задължително да се ограничава само до приготвяне на храна. Доста градинари са открили, че ежедневните олиа за готвене, предимно зехтин, могат да бъдат изненадващо полезни на открито, ако се използват с повишено внимание. Малко олио може да бъде много ефективно, от премахването на дребни вредители до почистването на градински инструменти и оборудване. Не всеки съвет, на който попаднете, обаче е безопасен или ефективен. Някои употреби могат да навредят на растенията, да привлекат вредители или дори да причинят опасности. Много е важно да знаете кои от тях работят и кои трябва да се избягват. Ето седем умни и полезни начина за използване на олио за готвене във вашата градина и четири популярни употреби, които не бива да обмисляте.

Поддръжка на градина „Направи си сам“ трикове с кухненско масло

Когато се използва правилно, олиото за готвене може да бъде удобен помощник в градината. Разбирането на неговите ограничения гарантира, че градината ви ще остане здрава и безопасна.

1. Използвайте олио за готвене, за да заглушите скърцащите панти

В дългосрочен план, портите във вашата градина, вратите на бараката и люлките вероятно ще започнат да издават скърцащ звук поради ръжда и триене. Хранителното масло служи като краткотрайна смазка, като образува тънък защитен слой между металните части.

Капнете няколко капки директно в пантата и я движете в едната и другата посока, за да разпределите маслото равномерно. Отстранете маслото, което е останало по повърхността, така че прахът и малките частици да не полепнат. Това е аварийна мярка, която няма да издържи дълго време, но може да бъде много полезна в ситуации, когато нямате подходяща смазка.

2. Спрете размножаването на комари в застояла вода

Комарите снасят яйца в застояла вода и това може да е проблем във водни обекти, които не се използват, или в контейнери. Ларвите се нуждаят от кислород, за да се развиват, а много тънък филм от зехтин върху повърхността на водата може да блокира кислорода и по този начин да предотврати развитието на ларвите. Този метод е подходящ само за места, където не е възможно да се изпразни водата и където няма опасност от нараняване на дивите животни. Езера с риби или растения никога не трябва да се третират с този метод, тъй като това може да повлияе на екосистемата.

3. Подхранвайте почвата с малки количества масло

Малки количества зехтин, комбинирани с много суха или прашна почва, могат да бъдат от голяма полза за по-добра текстура на почвата преди засаждане. Маслото действа за намаляване на праха и също така прави влагата по-равномерно разпределена. Това обаче трябва да се прави много пестеливо и само от време на време, защото излишъкът от масло може да убие микроорганизмите в почвата и корените могат да се увредят. Определено е по-добре да се използва в малки площи за засаждане, отколкото в големи градински лехи.

4. Уловете ухокрилки със зехтин и соев сос

Ухокрилките са сериозен проблем вкъщи; ако са буйни в шкаф със силна миризма или ако чуят силен звук вътре, те ще бъдат привлечени. Листа, цветя и разсад са това, което могат да направят на къщата. Добра комбинация за улавяне на тези малки чудовища е зехтин и соев сос. Когато контейнерът с отвора се държи на нивото на земята, ухокрилките влизат вътре, но не могат да намерят изход. Всеки път наблюдавайте и отстранявайте съдържанието, така че екземплярите да останат на ниско ниво. Полезните насекоми няма да бъдат увредени от този метод, който е насочен само към ухокрилките.

5. Направете си домашен органичен инсектицид

Спреевете против насекоми могат да бъдат по-ефективни, ако използвате олио за готвене, за да помогнете на сместа да се залепи за вредителите. Тези вредители могат да бъдат листни въшки, белокрилки или акари. Чрез комбиниране на мек течен сапун и малко вода създавате прост органичен инсектицид. Напръскайте леко заразените растения, като се уверите, че покривате стъблата и долната страна на листата. Препоръчително е първо да опитате препарата върху един лист и също така да се уверите, че не пръскате през периода, когато слънцето е най-силно, тъй като олиото може да изгори листата, когато температурата е висока.

6. Замразете билките в зехтин

Билки: един от начините да запазите вкуса и витамините е да замразите нарязаните билки заедно със зехтин. Освен това, маслото ги предпазва от изгаряне от замразяване и улеснява приготвянето на порции. Тези замразени блокове могат да се използват директно в кухнята; по този начин не се губи време и градинските продукти остават полезни през цялата година.

7. Контролирайте плевелите с използвано олио за готвене

Например, използваното олио за готвене е добър убиец на плевели, които растат от пукнатините на тротоара или по ръбовете. Това, което се случва, е, че маслото покрива плевелите, така че въздух и влага не могат да достигнат до тях и те нямат друг избор, освен да изчезнат. Нанесете с помощта на четка или с малък контейнер, ако внимавате и не позволявайте маслото да капе върху почвата или растенията, които са близо до мястото, където работите. Препоръчват се твърди повърхности при използване на този метод, а не засаждане на лехи.