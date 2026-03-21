Как лесно да размножите розмарин

Розмаринът ( Salvia rosmarinus ) е повече от кулинарна билка . Освен че добавя вкус към печени меса, супи и картофи, този ароматен храст може да добави интерес към цветните лехи, да вдъхне дома ви със свеж вечнозелен аромат, да допълни аранжировка от свежи цветя и да направи банята ви по-релаксираща. След като откриете многото начини да го използвате, ще искате да добавите още розмарин в градината си и да му се наслаждавате през цялата година, а това не е трудно. Тъй като розмаринът е средиземноморска билка, която вирее в топъл климат, той не издържа на студени температури и градинарите в някои региони трябва да го подменят всяка пролет. Но можете лесно да размножите розмарина от резници, които да презимуват и да засадите през следващия сезон. Следвайте тези стъпки, за да размножите розмарина, за да можете да се наслаждавате на свежия му вкус и аромат по всяко време.

Размножаването е чудесен начин да увеличите броя на растенията във вашата градина. А с толкова много приложения на розмарина, ще ви трябват повече от едно растение.

Най-доброто време за вземане на резници от розмарин е през вегетационния период, защото новите зелени издънки се вкореняват бързо. Полутвърдите стъбла не са толкова гъвкави и са по-дървесни, но резниците, взети през лятото, също могат да свършат работа. Вкореняването им може да отнеме повече време. Отрежете ги там, където твърдата дървесина започва да омеква. Избягвайте по-стари дървесни стъбла.

Как да се размножава в почвата

Използвайте чисти ножици за рязане, за да вземете резник с дължина от 7,5 до 15 см под ъгъл от 45 градуса под листния възел. Отстранете долните иглички, оставяйки четири или пет комплекта в горната част и голо стъбло в долната част.

Използвайте малки саксии, за да вкорените отделни стъбла, или поставете няколко стъбла в по-голяма саксия. Напълнете саксиите с добре дренирана песъчлива почва или смес за сукуленти или кактуси. Можете да смесите две части почва за саксии с една част едър пясък или перлит, за да направите своя собствена. Използвайте молив, за да направите тясна, дълбока вдлъбнатина в почвата.

Навлажнете края на всеки резник, след което го потопете в хормон за вкореняване, за да му помогнете да се вкорени по-бързо.

Поставете резниците в дупките във влажната почва, като внимавате игличките да са над нивото на почвата. За няколко резници, раздалечете ги на 7 до 10 сантиметра един от друг. Притиснете почвата около резниците.

Покрийте саксиите с найлонови торбички, за да създадете влажна среда, подобна на оранжерия. Когато почвата изсъхне, поливайте розмарина приблизително на всеки три или четири дни.

Дръжте саксиите на топло място с ярка, непряка светлина, например близо до прозорец с южно изложение. Можете също да използвате лампи за отглеждане на растения.

Може да отнеме до осем седмици, за да се развият корените. Проверете напредъка им, като леко издърпате резника, за да видите дали има съпротива. Ако резникът ви развие сухи, кафяви иглички, размножаването не е дало резултат, така че ще трябва да започнете отново.

Как да се размножаваме във вода

За да размножите резници от розмарин във вода, вземете резник от мека дървесина с дължина от 7,5 до 15 см през лятото, като използвате чисти ножици за рязане .

Отстранете игличките от долната трета на стъблото, така че да е оголено, и оставете четири или пет комплекта на върха. Поставете резника в буркан или ваза с вода, като се уверите, че игличките са над водната линия. Сменяйте водата на всеки няколко дни.

Корените трябва да се развият след две до шест седмици. Прехвърлете резника в малка саксия, пълна с почва, след като няколко от корените са дълги поне половин инч.

Кога да пресаждате резници

Когато забележите няколко чифта листа по резниците си, те могат да бъдат пресадени в отделни саксии и да се държат на светъл, слънчев прозорец в продължение на шест до осем часа на ден. Когато рискът от замръзване отмине и температурите се затоплят до 21°C, постепенно аклиматизирайте растението към открито в продължение на една седмица. Засадете розмарина на слънчево място в добре дренирана глинеста или песъчлива почва. Ако планирате да отглеждате розмарина на закрито, пресадете го в по-голяма саксия.