Перфектното цвете-компаньон за божури, което ще им помогне да процъфтяват

Засаждането на съседните растения ни помага да отглеждаме култури и цветя от древни времена, като много градинари все още се кълнат в метода на засаждане на индианците „Трите сестри“, който е възникнал преди около 3000 години. Въпреки че тази практика може да е стара, тя може да е нова за вас и научаването на всичко за това какво върви с нея може да бъде доста обезсърчително. Има много предимства на засаждането на съседните растения , от потискане на плевелите до репелент срещу вредители, но това изисква известно планиране. Трябва да вземете предвид нуждите както на двете растения, така и на техните коренови системи.

Освен това, трябва да сте наясно, че някои растения просто не обичат да са близо едно до друго. За щастие, ако имате божури в двора си, които искате да подкрепите с растения-компаньони, не е нужно да се ровите дълбоко в научни статии и ботанически изследвания, за да разберете всичко - това е нашата работа. Просто трябва да знаете, че трябва да засадите здравец в градината си, за да помогнете на божурите си.

Направете веднага това щом издънките на божурите се появят през пролетта

Мушкатите (Geranium spp.) са ярки, универсални цветове, които могат да се отглеждат в най-различни условия. Те са чудесни за засаждане около по-големи растения или на места, където други, по-претенциозни цветове може да не виреят. С около 300 вида от тези цветя, които се предлагат, имате голям избор, когато избирате растение-компаньон за вашите божури. Мушкатите варират по размер и цвят, от нежни малки цветове като мушкато „Балерина“ (G. cinereum „Ballerina“), което достига около 15 см височина, до по-високи, по-впечатляващи сортове, като например гигантската билка Роберт (Geranium maderense), която може да достигне 90 см. Мушкатите се предлагат в нюанси на розово, лилаво, бяло и синьо, а листата им ви осигуряват сезонен интерес през цялата година.

Защо да използвате здравец като съпътстващо растение за божури

Има много неща, които да харесате в тези непринудени цветове, но когато вземете предвид уменията им за засаждане като компаньон, харесването определено се превръща в любов! Тези красиви цветя се гордеят със способността да защитават вашите божури през всички сезони. Един проблем с божурите, особено с сортовете дървесни божури, е, че е известно, че след няколко години стават малко издължени. Това прави стъблата им уязвими към повреди. Като засадите здрави, малки здравец около тях, можете да им осигурите допълнителен слой защита. Те помагат за разрушаване на някои от метеорологичните условия, които могат да повлияят на вашите божури, и подпомагат контрола на ерозията. Освен това, тъй като смесицата от растения в градината прави отделните растения по-устойчиви, добавянето на здравец може да подобри цялостното здраве на вашите божури.

Разбира се, има много почвопокривни растения за цветни лехи , които можете да използвате за това. Много други малки растения ще създадат тази защита за вашите божури, но има няколко неща, които отличават здравеца от останалите. Първо, тези малки цветя са издръжливи. Те са изключително лесни за отглеждане и изобщо не са претенциозни към мястото, където се поставят. Освен това, те са устойчиви на суша, след като се установят, което означава, че не е нужно да се притеснявате за количеството вода, което получават. Когато избирате растения-компаньони за вашите ценни цветя, винаги е по-добре да се стремите към възможно най-лесна поддръжка. Искате добавките да работят с вас и вашата градина, а не срещу вас. Освен това, тъй като здравецът е склонен да има плитки корени, а божурите имат по-дълбоки корени, те не се борят помежду си за хранителни вещества.