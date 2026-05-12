Путин вече масово си взема студенти за "пушечно месо" в Украйна - потвърден е първият загинал оператор на дронове (СНИМКА)

Във войната на диктатора Владимир Путин срещу Украйна е загинал Валерий Аверин - 23-годишен студент от Бурятия, който беше подписал договор за служба в руските сили за безпилотни системи. Това е първият потвърден случай на загинал студент, набран в рамките на мащабната кампания, която Министерството на отбраната в Москва провежда в университетите и колежите, предаде руската служба на BBC на 12 май.

Кой е Валерий Аверин?

Аверин е бивш възпитаник на детски дом, който от 11-годишна възраст е живял в приемно семейство. Приемната му майка, Оксана Афанасиева, разказва на журналистите от BBC за смъртта му.

Аверин, студент в последната година в Републиканския колеж по строителство и индустриални технологии в Бурятия, завършва обучението си като оператор на дронове на 24 март 2026 г. На 2 април той се обажда за последен път на Афанасиева, като ѝ казва, че заминава за място, където няма сигнал. На 8 април – само две седмици след приключването на обучението му – тя е информирана, че Валерий е загинал при минометен обстрел.

„Той наистина искаше да служи, но армията не го прие – казаха, че е психически нестабилен или нещо подобно. Той ме излъга, каза, че отива да работи в Wildberries (известен интернет магазин - бел. ред.). И когато разбрах, че е подписал договор, почти изгубих ума си. Казах: „Какво си направил? Къде си отишъл?“. Той отговори: „Нищо няма да ми се случи, всичко ще бъде наред, не се тревожи“", разказва Афанасиева пред BBC Russia.

Има ли и други студенти като него в Русия?

Тя споделя, че е чувала и за други студенти от колежа, които са подписали договори с руското министерство на отбраната и са били убити, но не даде подробности. Журналистите не са успели да потвърдят информацията чрез отворени източници.

Набирането на руски студенти в силите за безпилотни летателни апарати стана известно в края на 2025 г. На студентите се обещават високи заплати и едногодишен договор, макар че в действителност договорите са с неопределен срок.

Университетите затягат правилата си за изключване – ход, който според самите студенти има за цел да ги подтикне към подписване на договори с армията.

Руският новинарски канал в Telegram „Осторожно Новости“ съобщи за подобна ситуация в Руския технологичен университет (МИРЕА).

Независимият руски политически бюлетин Faridaily съобщи, че руските власти са определили на университетите квота за набиране на войници по договор за войната – 2 процента от общия брой на записаните студенти.

Независимият руски разследващ медиен канал iStories съобщи, че руското министерство на отбраната планира да набере 78 800 души в силите си за безпилотни системи до края на 2026 г., предава независимото рускоезично издание "Медуза".

