Как да държите магарешкия бодил далеч от градината си завинаги

Тези инвазивни плевели за топлия сезон се считат за вредни в по-голямата част от България и макар че могат да привлекат прекрасни опрашители като пчели и пеперуди, магарешките бодили са известни с това, че изместват местните растения

Ако вече наблюдавате растеж на магарешки бодил в моравата си, можете да опитате няколко различни тактики за премахването им, като например ръчно издърпване на плевелите . Що се отнася до превенцията обаче, има няколко основни задачи, които трябва да се изпълнят, за да се предотврати растежът на магарешките бодили във вашия имот и завладяването на останалата част от градината. Тези задачи включват редовно косене, правилно поливане, торене и осигуряване на конкуренция. Колкото по-здрава и пълна е вашата морава, толкова по-малък е шансът за развитие на магарешки бодил.

Как да предотвратите появата на магарешки бодил във вашата градина

Подобно на други видове плевели, като звезденца и райска трева, е наложително да се започне превантивният процес, преди магарешките бодили да са успели наистина да се установят в почвата. Магарешки бодили, като канадския и бичия сорт, пускат корени в началото на годината, като в крайна сметка цъфтят и разпространяват семената си през периода от май до септември.

Един от най-добрите начини да контролирате потенциалния растеж на магарешки бодил е да се уверите, че моравата ви е гъста и здрава. Това означава редовно да косите тревата, което може да помогне и за предотвратяване на цъфтежа на потенциално растящите магарешки бодили. Ако магарешките ви бодили никога нямат възможност да цъфтят, те не могат да разпространяват семената си.

Вместо да премахвате окосената трева след косене, оставете я на моравата като добър източник на хранителни вещества. Що се отнася до правилното поливане на моравата, прилагайте големи, но редки дози, за да попречите на магарешките бодили да се радват на предпочитаната от тях влажна среда. За да подобрите здравето на моравата си и да отнемете място от плевелите, запълнете всички празнини с конкуренти като тревни семена или нови растения, което може да намали потенциалната площ на магарешките бодили. Можете също да добавите мулч, който помага за предотвратяване на плевелите , като мулч от кора.

Ако се опитвате да предотвратите инвазивния магарешки бодил през горещите летни месеци или ако искате да изпреварите грижите за тревата си, преди дори един бодил да е покълнал, можете също да изберете да приложите хербицид преди поникване върху тревата си. Най-доброто време за прилагане на хербицид преди поникване е през есента и началото на лятото. Имайте предвид, че тези видове химикали могат потенциално да навредят на околните растения, така че не забравяйте да прочетете внимателно инструкциите и да ги прилагате внимателно.