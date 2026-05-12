Само така е правилно да наторите градината с лук

Един известен начин да бъдем екологични е компостирането на хранителни отпадъци, вместо да ги изхвърляме с останалата част от боклука. Компостирането на биоразградими предмети може да помогне за предотвратяване на натрупването им на сметища, което от своя страна намалява количеството парникови газове, които се отделят в атмосферата. Всъщност, то помага за намаляване на количеството парникови газове, като насърчава и поддържа здравословния растеж на растенията. Ако имате контейнер за компост в кухнята или двора си, предназначен за всякакви хранителни отпадъци, може би е добре да бъдете малко по-внимателни, когато хвърляте определени храни в него.

Лукът, особено, може да бъде по-скоро вреден, отколкото полезен за компостната купчина, ако не се предприемат подходящи стъпки преди поставянето му в контейнера. Ако не се подготви правилно, лукът може да покълне и да запълни контейнера ви за компост, да направи компоста твърде киселинен и да повлияе на времето за компостиране.

Въпреки предпазните мерки, компостирането на ароматния зеленчук не е напълно неодобрено, освен ако не използвате вермикомпост, който използва червеи, за да помогне за разграждането и разпределянето на хранителните вещества в почвата. Лукът може да се компостира в стандартен контейнер за компост, за да се получи ефективен тор за почвата. Тъй като се разгражда лесно и може да обогати компостната ви купчина с сериозен азот поради високите нива на този химичен елемент, лукът всъщност може да бъде чудесно допълнение към традиционната компостна купчина. Необходимо е обаче да се вземат предпазни мерки и да се подготви подготовка, за да бъде по-полезен, отколкото вреден за почвата.

Какво да направите преди компостиране на лук

Има няколко неща, които можете да направите, за да направите остатъците от лук подходящи за компостна купчина. Известно е, че лукът покълва сравнително бързо, но можете да предотвратите това да се случи в компостната ви купчина, като нарежете остатъците на много малки парченца, което ще им позволи да се разградят по-бързо. За да противодействате и неутрализирате изобилието от киселинност, намираща се в лука, която може да замърси компостната ви купчина, като предпазвате от червеи и бактерии, които помагат за разграждането му, добавете други биоразградими материали към купчината си, за да намалите киселинността. Картон, черупки от яйца и остатъци от вестници са чудесни неутрални материали, които можете да изхвърлите в кошчето си, за да неутрализирате киселинността, както и да премахнете всякаква остра миризма, причинена от лука. Добавянето на тези други елементи към компостната купчина заедно с остатъците от луковични зеленчуци може да помогне за поддържане на баланс от зелено до кафяво, създавайки богата на въглерод и азот добавка към почвата ви.

Дори и да следвате горните съвети, има някои остатъци от лук, които трябва да се изхвърлят в кошче за боклук, вместо в компост. Сготвеният лук, например, трябва да се хвърля в кошче за боклук заради маслата и подправките, с които може да е покрит. Допълнителните аромати, добавени към остатъците от лук, могат да повлияят на процеса на разлагане, като привлекат вредители към двора ви и към компостната ви купчина. По същия начин, болните лукове трябва да се хвърлят директно в кошче за боклук, за да се предотврати разпространението им в компоста. Мухлясалият лук може да се компостира без риск от разпространение на мухъл, стига контейнерът ви за компост да се поддържа сух и адекватно аериран.

Избягвайте добавянето на лук към вермикомпоста

Абсолютно забранено е да се използват остатъци от лук в купчина вермикомпост. Вермикомпостирането е метод за създаване на компост с помощта на живи червеи и други организми. Живите организми в купчината компост ще ядат хранителни остатъци и други консумативи, ще смилат, преобразуват и разпределят хранителните вещества от отпадъците в компоста, превръщайки го в перфектното, богато на хранителни вещества допълнение за вашата градина. Високата киселинност и силният аромат на лука възпират както бактериите, така и червеите, които биха могли да повлияят на вашата купчина вермикомпост, като предотвратяват организмите да ядат и преобразуват какъвто и да е органичен материал, примесен с лука. Ако бъдат консумирани от червеи, високото киселинно ниво на остатъците от лук може да повлияе на стомашната и храносмилателната им система.

Ако сте твърдо решени да извлечете въглерод и азот от лука дори за купчина вермикомпост, малко количество от луковичния зеленчук няма да е вредно за червеите и компоста ви. Добавянето на голямо количество лучени остатъци обаче не се препоръчва поради киселинността и миризмата. Както при други стандартни компостни купчини, нарязването на лучените остатъци на малки парченца, преди да добавите малко количество към вермикомпоста, е приемливо, но като цяло е най-добре да изхвърлите лучените остатъци в обикновена компостна купчина.