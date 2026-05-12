Писториус: Русия е във фаза на слабост, има обрат във войната

Има признаци за потенциален обрат в борбата на Украйна срещу нахлуващите руски сили, каза германският министър на отбраната Борис Писториус. "Смятам, че украинците действително печелят инерция. Русия преминава през фаза на слабост, както в икономически и вътрешнополитически план, така и на бойното поле", заяви той по време на посещение в украински командни пунктове в източните Запорожка и Днепропетровска област.

"Украинците постигат огромен напредък. Ударите срещу руската военна инфраструктура дълбоко зад фронтовите линии стават все по-разрушителни и оказват въздействие", добави той.

По време на посещението си Писториус беше информиран за това как украинските сили използват дронове за разузнаване и за нанасяне на удари по руски оръжейни системи и войски. Той наблюдава и текущи операции.

